El Mallorca encaja en Huesca su primera derrota de la pretemporada

El Huesca sorprendió y venció este miércoles al Mallorca (1-0) en un partido amistoso disputado en el IES Pirámide oscense bueno de los altoragoneses y un tanto flojo de los bermellones, que encajaron su primera derrota de la pretemporada.

En los primeros quince minutos el Huesca tuvo más la posesión del balón ante un Mallorca al que le costó mucho controlar el partido, ya que no se sentía cómodo sobre el campo, aunque el primer disparo con peligro correría a cargo de Baba en el minuto 16 y que desvió a corner Andrés Fernández junto al poste derecho.

Cuando el Mallorca despertó, en una contra de los aragoneses llegaría una mano involuntaria que el árbitro señaló como penalti, que fue muy protestado por los mallorquinistas, y que se encargaría de transformar Seoane desde los once metros.

El gol encajado por el Mallorca hizo que adelantara las líneas y ejerciera más presión, por lo que pasó a dominar el partido hasta el final de la primera mitad, y a llegar con facilidad al área oscense que se defendió como pudo, evidenciando algunos desajustes pero evitando encajar algún gol. Los delanteros mallorquinistas estuvieron faltos de acierto y de coordinación.

En la segunda parte el Mallorca dominó el partido y el Huesca tuvo que conformarse con salir a la contra para acercarse a la portería mallorquinista. Envió un balón al larguero en el minuto 61 en pleno dominio del equipo visitante.

Los numerosos cambios en el Mallorca y el cansancio de los locales hizo que el partido no tuviera mucha calidad, y que los porteros no pasaran apuros con disparos muy desviados de los mallorquinistas. Incluso el Huesca en los últimos minutos tuvo más el balón y llegó con facilidad al área visitante,. El Mallorca reclamó un penalti que no señaló el árbitro.

- Ficha técnica:

1 - SD Huesca: Andrés Fernández; Peñaloza, Cristian Salvador, Pulido, M. Mateu; Ferreiro, Seoane, Rico; Joaquín, Escriche, y Lombardo. En la segunda mitad también jugaron: Nwakali, Barba, Ronald, y Kevin.

0 - RCD Mallorca: Reina, Sastre; Russo, Sedlar, B. Oliván; Baba, Salva Sevilla, Febas; Maffeo, Angel Rodriguez, y Mollejo. En la segunda parte jugaron; J. A, Gayá, Llabres, Galvez, Daniel Rodriguez, Abdon Prats, y Mboula.

Gol: 1-0, m. 21, Seoane (pen).

Arbitro: A. Monter. ( C. T. Aragonés). Mostró tarjetas amarillas a Cristian Salvador, y Rico por parte del Huesca

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en las instalaciones del IES Pirámide de Huesca, sin presencia de público.