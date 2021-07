Luis García espera la llegada de tres fichajes más, entre ellos un delantero

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, ha manifestado que el equipo ha vuelto con «mucha ilusión» con vistas a una pretemporada que es la antesala del regreso a la Primera División, categoría en la que aseguró el entrenador que «vamos a dar guerra». El técnico puntualizó que todavía espera más fichajes y más salidas. Concretamente el entrenador espera la llegada de tres jugadores, uno de ellos un delantero.

Los nombres propios han salido a relucir en los primeros instantes de su intervención ante los medios, la primera de esta temporada. Uno de ellos ha sido el de Daniel Sturridge, por el momento a prueba y cuyo plan es el siguiente. «Vamos a ver qué pasa, está con nosotros, ha empezado a entrenar y vamos a ver qué va pasando. Está en un periodo con nosotros y en un tiempo se decidirá si sigue o no. No tengo ninguna obligación, vamos a ver si él se siente bien, si nosotros también con él. Es un jugador que fue top, que fue muy bueno, lleva tiempo parado y cuando llegue el momento de tomar la decisión, decidiremos», manifestó Luis García.

El entrenador del Mallorca también habló del objetivo de la permanencia y de lo difícil que será sumar puntos. «Me acuerdo que el año que estuve en el Levante tuvimos que hacer 45 puntos para salvarnos, fue muy cara la permanencia, normalmente siempre está entre 40 y 42 y ahora se ha bajado esa puntuación estos últimos años. Hay mucha diferencia en los presupuestos, es como en Segunda División. Hay 6 ó 7 equipos con presupuestos muy altos y la diferencia con el resto es mucha. No me planteo ahora esto, me planteo ganar al Betis y que el equipo sea competitivo cada partido. Las dinámicas serán diferentes porque este año vamos a perder más partidos, no como el año pasado, es lógico. Un punto será un triunfo y cuando sumemos de tres será una victoria muy importante para nosotros», reflexionó. «Confío en los míos y vamos a dar mucha guerra, vamos a dar algún susto a muchos equipos de Primera y competiremos al cien por cien», declaró el técnico del Mallorca.

El entrenador madrileño hizo referencia a la planificación de la temporada y a lo que resta para completar el grupo. «Necesitamos más jugadores, llevamos cinco fichados, quedan dos mínimo o tres más. Un delantero seguro, siempre me gusta tener tres y en mi cabeza cuentan Abdón y Ángel y falta uno. Tiene que venir uno más, otro en otra posición y si nos da un tercero. Ahí no lo sé, depende de la economía, de ver el límite salarial y vamos justos económicamente. Dos tienen que venir sí o sí y sería importante que llegaran tres», declaró el técnico bermellón.

En relación a la idea de juego del entrenador del Mallorca, el técnico dijo: «Vamos a intentar que no cambie la manera de jugar de la pasada temporada, pero vamos a ver. Mi idea es la misma, dominar la pelota, jugar en campo contrario siempre que podamos, tener la iniciativa pero hay que tener previsto cómo sobrevivir cuando un rival quiera hacer lo mismo. Los equipos que compiten muy bien varias fases de partido son los que habitualmente ganan. Hay que ser muy efectivos y crear ocasiones de gol cuando el partido lo dé. La idea no cambia nada, otra cosa es que podamos hacerla y si no lo podemos hacer hay que sobrevivir con otras armas porque de lo contrario nos vamos a dar un cabezazo contra la pared».

Respecto a la salidas previstas de jugadores , Luis García fue claro: «Los que quiero que salgan lo saben ellos y sus agentes y depende más de ellos. A la Nucia voy a llevar muchos porque ha sido un poco locura. Los tres positivos por COVID, luego otros tres que sin tenerlo tuvieron un contacto con un positivo y estuvieron aislados, me llevaré mucha gente, pero algunos se quedarán aquí. Me llevaré unos 29 ó 30. También vendrá gente del filial. El domingo por ejemplo (en sa Pobla) jugarán bastantes jugadores del filial. Los futbolistas que tienen que salir lo saben y lo mejor para ellos es salir porque tienen que jugar y tener minutos. A esa pretemporada alguno de ellos no irán», manifestó LGP.

Sobre el guardameta Dominik Greif y la idea de la portería, el entrenador apuntó: «El año pasado estaba bien cubierta y esta temporada igual. Leo Román nos gusta, es un chico con futuro, con recorrido, el filial le ha quedado un poco corto al no lograr el ascenso y lo más seguro es que arranquemos la temporada con estos tres porteros. Con Dominic y Manolo está bastante bien cubierta la portería».