Amath se asoma otra vez

Cuando empieza a vislumbrarse el final de la temporada y cada partido es clave para abrazar el objetivo, la mejor noticia para Luis García es poder disponer de sus mejores efectivos sobre el campo. Es cierto que durante gran parte de este curso el técnico ha repartido minutos y todos los jugadores han respondido, pero no es menos real que hay futbolistas cuya presencia en el equipo permite dar un salto de calidad tanto en lo futbolístico como en el factor anímico. Y ahí tener o no tener sobre el césped a Amath Ndiaye marca la diferencia.

En Castellón tuvo que ausentarse por acumulación de amonestaciones. Fue una sorpresa generalizada, pero Competición entró de oficio y le apuntó la quinta amarilla por mostrar un lema en una camiseta tras marcar contra el Cartagena. Ahora, limpio de amarillas, el máximo artillero del equipo con nueve goles, volverá al once para dotar al conjunto rojillo de esa mordiente tan necesaria y sobre todo de esa capacidad de sorpresa de la que ha hecho gala el jugador africano. El mejor socio de Amath es Abdón Prats, el futbolista que es capaz de arrastrar a la defensa, crear espacios y permitirle en muchas ocasiones brillar gracias precisamente al trabajo del jugador de Artà.

En la Nova Creu Alta este próximo lunes en mallorquín previsiblemente no llegará, pero sí lo hará Amath, que además estará descansado y en plenas condiciones para dotar otra vez de magia a la zona ofensiva balear.

Lo que ha demostrado sobradamente Ndiaye es que con muy poco es capaz de sorprender y de marcar. Su templanza y rapidez le hacen que sea muy difícil predecir lo que puede hacer dentro del área.

Si bien han tenido menos protagonismo en el área, ni Alvaro ni Mollejo han logrado exhibir esa capacidad que tiene Amath tanto a la hora de conducir el balón y entrar en el área como soprender con el disparo.

Por estas dos virtudes se trata de un futbolista cuya participación se presume clave en esta recta final de temporada cuando restan por disputarse siete partidos de Liga contando el de este lunes en la Nova Creu Alta.

También el técnico va a recupear a Sedlar, un futbolista cuya participación depende en parte de la disposición de tener o no a todos disponibles tanto en defensa como en la zona ancha. En principio, salvo novedades durante los días que restan para que se dispute el partido, García Plaza dispone de sus mejores efectivos en la retaguardia y también en la sala de máquinas por lo que el serbio previsiblemente no jugará en el once titular. Tampoco estarán Lago ni Antonio Sánchez que llevan dos partidos ausentes por culpa del coronavirus. El partido contra el Sabadell seguramente volverá a marcar tendencia porque la carrera por agarrar la cima sigue en plena efervescencia. El Almería lo ve de cada vez más difícil debido a que la brecha que está abriendo el equipo rojillo es enorme, pero lo importante es mantenerla y para asegurar ese espacio de siete puntos más el golaverage entre uno y otro hay que seguir ganando.

La puntuación que ha conseguido el Mallorca le avala lo suficiente como para poder tener algún desliz de aquí a final de temporada, pero eso podría dar alas de nuevo a un Almería que no ha podido seguir el nivel de los mallorquinistas. En Sabadell se puede dar otra estocada más al gran objetivo del ascenso.