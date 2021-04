El Mallorca da un gran paso hacia el ascenso

El Real Mallorca gana al Lugo (2-0) con goles de Dani Rodríguez (m.1) y Mollejo (m.62) y alcanza los 68 puntos puntos, 8 por encima del tercero, el Almería, que perdió en Zaragoza. El triunfo permite a los bermellones dar un paso de gigante hacia el objetivo del ascenso directo. La versión más práctica del conjunto bermellón salió a relucir ante un rival muy endeble en defensa y que salvo algunos intentos, siempre estuvo a merced de los mallorquinistas.

En la primera parte el partido se situó en un escenario idílico. A los 53 segundos Joan Sastre lanzó un saque de banda cerca del lateral del área. El defensa metió el balón en el corazón del área, la defensa dejó botar el esférico que llegó al segundo palo sin aparente peligro, pero Dani Rodríguez volvió a ser el más listo de la clase y aprovechó la incertidumbre y atontamiento del rival para controlar con el pecho, colocarse el balón y batir a bocajarro a Cantero. Mejor imposible.

A partir de ahí el partido entró en una fase de incertidumbre porque marcar tan pronto genera siempre esa duda de saber si es mejor dar un paso atrás y arriesgar lo justo o por el contrario seguir como si nada. No es fácil la gestión. El Lugo era un equipo con pocas ideas, pero trataba de ganar metros. Con el marcador tan ajustado siempre es posible que sucedan cosas y a los once minutos llegó el primer susto. Un disparo de Gerard Valentín muy potente se estrelló en las manos de Reina. La pelota quedó muerta en el área pequeña y en la segunda jugada apareció la mano de Raíllo. Pudo ser penalti, pero esto ahora depende del estado de ánimo del colegiado del VAR y este se evitó líos. El árbitro gritó sigan y la acción se quedó en eso, en un susto.

El encuentro fue transitando por ese desierto de pocas oportunidades, de muchos centrocampismo y de aparentemente poco peligro en las áreas. Y así fue transacurriendo hasta que en el minuto 43 se activó el choque en los dos campos. En ese momento Joan Sastre protagonizó una gran conducción que le llevó a visitar el corazón del área rival. Se asoció antes de entrar con Mboula, que le devolvió el balón en una pared de tiralíneas. El de Porreres chutó a romper y se encontró con la reacción del portero Cantero, que rechazó el potente disparo. Y de portero a portero. En el descuento, un corner del Lugo encontró rematador en la figura de Cris Ramos, que buscó espacio entre la defensa y lanzó un potente tiro al que reaccionó de forma brillante Manolo Reina. El guardameta malagueño salvaba el empate a las puertas del intermedio.

El Lugo se despedía del primer tiempo avisando que no estaba muerto y el Mallorca recibía un claro aviso: o cerraba el partido o tocaría sufrir hasta el final. El equipo se marchó a vestuarios con dos jugadores con tarjeta, Mboula y Sedlar, pero también con dudas porque la victoria momentánea no iba acompañada de un juego fluido por parte de los mallorquinistas. No brillaba Salva Sevilla, Amath no daba noticias y el triunfo provisional era más por inercia que por otra cosa. Había que agitar el encuentro y hacerlo rápido.

A los 60 minutos Luis García Plaza movió el banquillo y dio entrada a Alvaro Giménez, Mollejo y Galarreta que sustituyeron a Abdón, Mboula y Sedlar, estos dos últimos con tarjeta. Y los cambios dieron resultado de forma inmediata porque dos minutos después de este movimiento, el jugador del Atlético cedido al Mallorca anotó el dos a cero. Oliván centró al interior del área y Mollejo en un primer intento toca el balón, pero la pelota toma la dirección vertical y al bajar, de nuevo Mollejo, controló el esférico, buscó espacio y marcó el segundo. Su gol dio la calma necesaria al once balear y hundió a los gallegos.

El Mallorca no permitió que pasara nada más y consiguió un triunfo que le aproxima a Primera División. En estos momentos está a ocho puntos más el golaverage del Almería. Una distancia sideral a falta de ocho partidos para que termine la temporada.

Ficha técnica:

2.- Real Mallorca: Reina, Sastre, Valjent, Raíllo, Olviván, Sedlar (De Galarreta, m.60), S.Sevilla (Baba, m.75), Mboula (Mollejo, m.60), Amath (Murilo m.89), D.Rodríguez y Abdón (m.60).

0.- CD Lugo: Cantero, Campabadal (Herrera, m.78), Alende, Venancio, Canella, Gerard (H.Rama, m.39), El Hacen (Seoane, m.78), Juanpe, Chris Ramos (Pita, m.70), Carrillo y Appiah.

Goles: 1-0, Dani Rodríguez, min.1; 2-0, Mollejo, min.62.

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité Riojano). Amarillas para Mboula, Sedlar, Amath, Juanpe y Appiah.