García Plaza: «Es el momento más importante de la temporada»

Luis García ha manifestado en la previa del encuentro que enfrentará al Real Mallorca ante el Lugo este próximo domingo que en estos momentos su equipo entra en la fase de la temporada «más importante» y que ahora es momento de que todos «estemos unidos».

«Debemos mentalizarnos de que cada paso que demos ahora es muy importante. Habrá algún tropiezo, no vamos a ganar todos los partidos, pero este domingo tenemos la oportunidad de sumar 68 puntos y eso es una cifra excepcional faltando ocho partidos», reflexionó el entrenador.

En su opinión ahora es momento de estar todos unidos. «Jugadores, cuerpo ténico, afición, prensa y empujar en la misma dirección», subrayó. Sobre el Lugo, el peor equipo de la segunda vuelta, el entrenador madrileño exhibió máximo respeto para el rival. «Es verdad que están en una dinámica un poco mala, pero no es de los peores, no está en zona de descenso. Las bandas que tiene me gustan mucho y es un equipo que nos obligará a hacer un buen partido. Sus extremos son peligroso y hay que controlarlos, al igual que sus jugadores altos. Se plantan en cada partido con cuatro o cinco jugadores de 1,90 y eso nos tiene que obligar a defender muy lejos de nuestra área para evitar que tiren faltas y corners. Debemos mantener nuestra esencia de juego y evitar su juego aéreo», subrayó.

No escondió García Plaza que el partido del domingo, en caso de ganarlo, supondrá dar un «paso adelante». «Ahora no pienso más allá que en el encuentro de este domingo, que lo afrontamos después de disputar dos partidos ante el Leganés y Las Palmas que nos dejaron buenas sensaciones».

El técnico confirmó que puede volver a contar con Iñigo Ruiz de Galarreta, aunque previsiblemente no saldrá de inicio. Avanzó también que el equipo está preparado para sostener la presión de estas últimas jornadas y que en caso de ascender todavía no ha pensado cómo lo celebrará, pero rápidamente Luis García puso los pies en el suelo y pidió «prudencia» porque en una semana puedes pasar de estar «a ocho puntos del tercero a dos».

Tuvo también palabras de agradecimiento hacia sus futbolistas recordando que en esta segunda vuelta es el mejor equpo y que si bien es un conjunto que comete errores, también «tiene muchas virtudes».

Sobre las palabras dde Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, manifestando que le gustaría entrenar al Mallorca por el clima de la Isla, el entrenador del Mallorca le recordó en tono amable que en el equipo también tiene un gen de club grande porque ha jugado en Europa y ganado títulos y agradeció las palabras del técnico alemán.

García Plaza se mostró también feliz por la renovación de Russo, un jugador que aporta mucho tanto cuando juega como cuando no le toca estar en el once, precisó Luis García.