Klopp: «Estaría bien entrenar al Mallorca»

Jürgen Klopp estaría encantado de entrenar al Mallorca. El técnico del Liverpool bromeaba este lunes, en la previa del partido que jugará su equipo contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y le lanzaba un guiño al club balear desde la sala de prensa al reconocer que no le importaría lo más mínimo trabajar en la isla para disfrutar del buen tiempo.

«El problema que tengo es que no hablo buen español. Solo sabría decir unas cuantas palabras, pedir una cerveza y poco más», dijo el alemán después de ser interrogado acerca del club español al que le gustaría más dirigir. Klopp prefirió no pronunciarse al principio y destacó que en España hay tres grandes equipos antes de confirmar su elección final entre risas: «Quizás al Mallorca. Estaría bien entrenarlos para vivir allí», apuntaba.

Klopp también recordó este lunes la final de la Liga de Campeones perdida en 2018 ante el Real Madrid y dijo que, aunque por aquel entonces «no invitaría a Sergio Ramos a su cumpleaños», ahora no puede recuperar la rabia de aquella noche. «Después de la final, una semana o un mes después, si la gente me preguntaba si invitaría a Ramos a mi cumpleaños, diría que no. No me gustó lo que pasó aquella noche, pero ahora hace mucho tiempo. Lo que he hecho es preparar a mi equipo para demostrar lo bueno que somos», señaló el germano solo un día antes de un nuevo duelo contra el equipo blanco.