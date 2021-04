Luis García: «Había que cambiar la dinámica»

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, celebraba este jueves la vuelta de su equipo a la senda de la victoria después de tres jornadas en las que solo había sumado un empate. «Había que cambiar la dinámica», reconocía el técnico madrileño.

«El que no sea del Mallorca o del Leganés no se habrá divertido mucho», reconocía Luis García. «Ha sido un duelo muy trabado y complicado. Pero el equipo ha tenido mucho carácter y ha sabido jugar el partido. Ha sido un encuentro con mucha tensión, pero aburrido para el espectador neutral», añadía.

Luis García Plaza desvelaba una anécdota de antes del partido. «En el vestuario les he mostrado a los jugadores una clasificación. Les he preguntado en qué lugar estábamos y luego la he roto y les he dicho que no vale para nada hasta el final. Creo que hemos empezado muy pronto a mirar la clasificación. Hay que seguir ganando y sumando. Quería que volviéramos a ganar y competir. Intentar que estuvieran más relajados y sin tanta tensión encima», explicaba el entrenador. «El equipo está rindiendo al máximo. Llevamos 22 puntos en la segunda vuelta y creo que estamos haciendo una vuelta bastante buena. Hay que seguir, picar piedra cada semana. Por eso era importante ganar. El equipo estaba muy mentalizado y mucho más concentrado en las áreas que el otro día en Fuenlabrada. Sin ser un drama, había que cambiar la dinámica que traíamos y el equipo se ha soltado. Aunque todavía nos queda mucho por delante», argumentaba.

Luis García Plaza, que destacaba el papel de Manolo Reina y agradecía la parada que evitaba el empate en los últimos minutos, anunciaba a su vez cambios de cara al partido del próximo domingo en Las Palmas. «El calendario ha sido muy duro con nosotros en esta jornada intersemanal y espero que en la próxima sean más benévolos con nosotros y con el Almería. El domingo entrarán jugadores más frescos porque algunos han terminado muy tocados», admitía. Además, explicaba que Martin Valjent, que había llegado a tiempo después de jugar con su selección, se ha quedado fuera de la convocatoria al sentirse indispuesto. En cualquier caso, espera que el eslovaco no tenga problemas para jugar el domingo, ya que Raíllo ha visto este jueves una tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción.