Luis García: «Nos vamos a dejar el alma»

Con la peor racha de resultados a cuestas y la zona noble de la clasificación más apretada que nunca, Luis García Plaza ha apelado al corazón y al alma del vestuario para lanzar un mensaje contundente. «Podemos ascender o no, pero que nadie dude que este equipo se va a dejar el alma. Y si finalmente no subimos directo, encararemos el playoff mirando de frente y con la cara bien alta», ha señalado el entrenador del Real Mallorca en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Leganés del Jueves Santo en Son Moix.

El entrenador madrileño también ha tenido palabras de elogio hacia la afición, que a través de las redes sociales y con el lema #JuntsSomMillors han mostrado su apoyo incondicional al equipo tras el varapalo sufrido el pasado lunes en Fuenlabrada, que desembocó en la derrota más abultada del curso y en la pérdida del liderato. 'Son la hostia. Son cojonudos y espero estar aquí otro año más para poder disfrutar de ellos y saludarles aunque sea desde el césped. Últimamente no me prodigo tanto en las redes sociales por una cuestión personal, pero me lo comentado Albert Salas (el director de comunicación) y me ha parecido alucinante todo ese apoyo. Sentimos su calor, notamos su aliento y si ganamos será para la afición porque se lo merece', ha comentado.

Luis García Plaza confirmó las ausencias de Ruiz de Galarreta, que también se perderá el encuentro del domingo en Las Palmas y quizás no llegue para el siguiente, y de los internacionales Lago Junior y Alex Trajkovski, que no llegarán a tiempo tras jugar con Costa de Marfil y Macedonia, respectivamente. Quien sí estará disponible para medirse al Leganés será el central eslovaco Martin Valjent, que no jugó por precaución en el último partido de su selección. También estará al menos en la convocatoria Amath Ndiaye, aunque el propio técnico ha asegurado que no será titular aunque podría disputar algunos minutos.

En relación a su estado de ánimo tras encadenar tres jornadas sin ganar e igualar la peor racha de la temporada, Luis García Plaza se ha mostrado claro: «Como suele decirse tengo el culo 'pelao' porque aunque soy joven llevo entrenando desde los 28 años en diferentes equipos y diferentes países. Sé que en el futbol todo varía de una semana a otra. Lógicamente que cuando perdemos estoy jodido y mucha gente me dice por la calle hay que levantarse, levanta a los jugadores... ¿Y a mí, quién me levanta? Pues me levanto yo solo. En términos generales creo que somos el mejor equipo, como bloque, de la zona alta de la clasificación. Mucha gente dice que no tenemos un Sadiq, un Raúl de Tomás o un Djuka, pero tenemos otras cosas y estoy muy orgulloso del trabajo que están realizando mis jugadores. Aún perdiendo mañana, aunque toco madera para que no sea así, estaremos en ascenso directo con un punto de ventaja».