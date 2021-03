Un clásico en los banquillos

Han sido compañeros de vestuario en más de un equipo, han firmado gestas muy similares y se han enfrentado en los tres escalones superiores del fútbol español. Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, y José Luis Oltra, técnico del Fuenlabrada, recogerán este lunes el hilo de un duelo con múltiples aristas.

Una confrontación cargada de conexiones que servirá para que el conjunto balear se suba a la báscula y compruebe cuál es su peso real tras los últimos resultados.

Llevaban años sin coincidir en el mismo pasillo, pero las carreras de Luis García (Madrid, 1972) y Oltra (Valencia, 1968) se han ido entrelazando habitualmente desde hace décadas. A mediados de los noventa ya compartieron escudo y causa como futbolistas en Segunda División B. Primero en el Yeclano, el club al que el hoy entrenador del Mallorca llegó enero de 1995 procedente del filial del Atlético de Madrid. Medio curso en el que ambos también coincidieron en la caseta con el mallorquín Manolo Moya. Su equipo se quedó a las puertas de la fase de ascenso y Luis García se marchó después al Talavera, mientras que Oltra cambió Yecla por Elche.

No tardarían mucho en reencontrarse. La campaña siguiente (1996-97) volvieron a reunirse en Benidorm. Luis García se ganó un asiento fijo en la defensa del conjunto alicantino. Oltra no tuvo tanto espacio. De hecho, en el mercado de invierno volvió al Yeclano. Pero antes de hacer las maletas dejó su tarjeta en cuatro partidos en los que coincidió siempre en el once con su rival del lunes y en los que combatieron juntos frente al Llíria, el Manlleu, la Gramanet o el filial del Espanyol, en el que ya despuntaba Raúl Tamudo.

José Luis Oltra

Con el salto a los banquillos que dieron ambos a comienzos de siglo empezaron los enfrentamientos directos desde el área técnica. Ahí también mantienen paralelismos. Ambos recalaron en Son Moix después de un descenso y ambos subieron a la cima del fútbol español con el Levante, sin ir más lejos. Sus choques frontales, como su figura, han ido subiendo de nivel con el paso de los años. Empezaron midiéndose en Segunda B y sobre el decorado de ese grupo levantino en el que ambos habían crecido como futbolistas. Unas temporadas después en Segunda y acabaron haciéndolo por última vez en Primera. Nueve veces en total, casi siempre con equipos distintos. Y casi siempre, intercambiando golpes.

LGP ha ganado en cuatro ocasiones, Oltra en tres y las otras dos acabaron en empataron. Así, en tablas, acabó el último de sus pulsos, escenificado en Riazor en septiembre de 2012.

Ahora añadirán otro capítulo a su historia con otro partido en Segunda que sobre el papel parece inclinado hacia el costado bermellón. Líder y mejor visitante del torneo, el Mallorca ha ganado lejos de Son Moix nueve encuentros, mientras que el Fuenlabrada solo se ha impuesto dos veces como local en toda la temporada, la última de ellas en septiembre.

En cualquier caso, los madrileños opositan a ser la bestia negra de Luis García Plaza como técnico mallorquinista. Le amargaron el último fin de año en Palma, todavía con Sandoval en el banco (2-3), y le eliminaron poco después de la Copa del Rey en una eliminatoria que se acabó resolviendo en los penaltis.