Salva Sevilla: «Espero que aún me quede mucho fútbol»

Salva Sevilla, centrocampista del Real Mallorca, comparecía este miércoles en una rueda de prensa virtual para analizar la actualidad del equipo y valorar su reciente renovación con el club para la próxima temporada.

«Ha sido muy fácil», explicaba el centrocampista almeriense, de 37 años. «Ambas partes queríamos lo mismo y prácticamente no ha habido negociación. El club cuenta conmigo y yo quería estar aquí, así que los dos estamos contentos» destacaba.

Salva Sevilla, que disfruta de uno de sus mejores momentos desde que llegó a Son Moix, en 2017, no se quiere marcar retos personales a largo plazo. «Ahora me lo tomo muy poco a poco», alega. «Intento disfrutar el máximo, quiero ayudar, quiero estar bien. Quiero terminar la temporada de la mejor manera. A partir de ahí, ya iremos viendo. En el momento que no me encuentre bien, no pueda ayudar o no pueda hacer el fútbol que yo quiero hacer, ya veremos. Aunque espero que me quede mucho», alegaba.

A su vez, el '8' del conjunto bermellón recordaba que en su momento había rechazado una suculente del fútbol asiático para continuar en el Mallorca. «La oferta era casi irrechazable», admitía el andaluz. «Pero poniendo en una balanza lo que más valoro decidí quedarme aquí con todas las consecuencias. Quería seguir aquí y terminar la temporada. Me encuentro bien y el Mallorca vio la opción de quedarme un año más y yo estoy encantado. Desde el primer día que llegué me siento como en casa. Tenemos un objetivo por delante que me motivaba mucho y eso también hizo que me quedara aquí. Además, mi familia estaría encantada de seguir aquí, estamos como en casa».

Sobre la situación del Mallorca, que lleva en las dos últimas jornadas ha sumado un solo punto, Salva Sevilla es claro. «Empatamos contra el Oviedo y nos fuimos enrabietados y tristes. Somos líderes y todos los equipos se cambiarían por nosotros. Todos fallan porque todos se juegan mucho, pero al equipo lo veo bien. Tenemos confianza, creemos en lo que hacemos y hemos sido regulares todo el año. Será difícil y no nos podemos relajar para no tirar por la borda todo lo hecho, pero estamos tranquilos», comentaba el centrocampista.

«No hemos estado acertados del todo en la toma de decisiones y por eso nos cuesta. Lo preocupante sería no generar ocasiones o no trabajar al máximo, pero eso aquí no pasa. Decidiendo un poquito mejor llegarán los puntos y conseguiremos el objetivo», concluía.