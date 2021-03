La mujer de Lago Junior cuestiona a Luis García Plaza

Son muchas las instagramers que utilizan las stories para tener más cercanía con sus seguidores y que cada cierto tiempo les permiten hacerles preguntas directas. Es el caso de la mujer del mallorquinista Lago Junior, Fabiola Parralo, quien, contestando algunos de esos mensajes en la red social, ha cuestionado las decisiones que ha tomado en los últimos partidos el entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, respecto a él.

Fabiola, bajo el rótulo 'Hablemos un ratito', abría en las últimas 24 horas un canal de preguntas. Además de otras cuestiones, uno de los seguidores le preguntaba directamente por Lago y su ausencia durante casi un mes y medio: '¿por qué está jugando tan poco Lago en los últimos partidos?, ¿le pasa algo'. La mujer del jugador no se corta en su respuesta y directamente señala al míster como responsable de que el futbolista no pise el terreno de juego. «Es decisión del entrenador. Y no juega poco, directamente es que no juega nada», contesta.

Fabiola deja claro que no ha ningún motivo más allá de la decisión de García Plaza para que su marido no haya participado de los últimos encuentros. «No le pasa nada, él está perfectamente». Y lamenta: «A todo el mundo no puedes gustarle».

En otra de las historias, otro usuario entra a valorar muy positivamente el juego del 11 del Mallorca: «Siempre que juega Lago provoca cosas muy buenas, aunque no juegue siempre con mi equipo». El futbolista aparece en una imagen con la equipación de la selección de Costa de Marfil, por la que ha sido convocado para los partidos clasificatorios para el Mundial. Aquí es cuando Fabiola lanza su segundo dardo contra Luis García Plaza y explica que su marido sí juega donde le valoran. «Ahora que disfrute con los colores de su país, que se lo merece».