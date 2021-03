García Plaza: «Sumar sesenta puntos es algo increíble»

El entrenador del Real Mallorca, Luis García Plaza, manifestó al final del encuentro que una vez ganado al Cartagena, pone su punto de mira en el siguiente partido en El Molinón.

«Al final tenemos que ganar en Gijón porque de lo contrario los que vienen por detrás nos puede pillar. Llevamos 18 puntos de 21 en la segunda vuelta. El año pasado se ascendió con 69 puntos y 70 y llevamos 60. El Cartagena en ataque nos ha generado una ocasión y el corner, si no toca en uno de los nuestros, la para Manolo. Nosotros hemos generado más y estamos mucho en campo contrario y esto facilita que ocurran cosas. Si estuviéramos en nuestra área nos pasaría en contra. Sumar sesenta puntos es algo increíble», manifestó el entrenador del Mallorca.

García Plaza también apuntó que al final del encuentro sus futbolistas, esta vez sí, «han celebrado el triunfo». «Me han pedido dos días libres, pero no se los he dado todavía. Lo han celebrado porque cuesta mucho ganar. Este lunes hay que entrenar, volver a ponerse las pilas porque tenemos mucha gente con cuatro tarjetas y vamos a necesitar a la segunda línea y tienen que entrenar y ponerse bien», manifestó García Plaza.

El madrileño hizo referencia también a los partidos que restan, sobre todo en Palma. «Hay que pensar en el siguiente partido, no mirar los encuentros que nos quedan. Hay que ir a Gijón e intentar ganar. Las segundas vueltas punto lo valoran mucho todos los equipos y pelean sin parar. Ante el Cartagena el Mallorca ha estado muy maduro, creando ocasiones y disfrutado del control del partido. En la segunda mitad con uno a cero en el marcador siempre puede pasar lo que sucedió, que de un corner te marquen. Pero ahí no puedes decir nada. El equipo ha dado una sensación de madurez y de saber jugar este tipo de partidos. Esto va a se muy largo», insistió el entrenador del Mallorca.

En relación a la acción del penalti de Amath, el técnico apuntó: «Me dicen que es penalti clarísimo y el cuerpo técnico también dice que es claro. Es verdad que hay una lista a la hora de lanzar los penaltis, pero Álvaro es un especialista y ahí Salva demuestra lo que es, sabe leer los partidos y los estados de ánimo y le ha cedido a un especialista de verdad».

Insistió el técnico del Mallorca que su equipo «vive mucho» en campo rival, mientras que sobre el Espanyol, el entrenador madrileño evitó contestar. «Es normal que quiera, por ejemplo, que el Almería no gane, pero yo solo pienso en el partido ante el Sporting. Me preocupa como entrenador mi equipo y ahora está en una línea genial. Cuando fuimos a jugar a Vallecas estábamos a 5 puntos del Rayo y ahora estamos a 17. En cuanto dejemos de sumar se nos van a acercar por eso hay que pensar en ganar», declaró.

Por su parte, Luis Carrión, entrenador del Cartagena, calificó de «correcto» el encuentro disputado en Palma. «Es una pena, hemos estado serios en el campo del líder y disputado un partido correcto, especialmente en la segunda parte. El encuentro estaba bastante tranquilo y no llegaban mucho. Nos ha faltado cuando teníamos balón estar algo más abiertos. Pensábamos más en defender que en encontrar espacios por dentro. De ser un poco más atrevidos, tal vez hubiéramos hecho algo más de daño», manifestó Carrión.

Sobre la acción del penalti, el entrenador reflexionó. «Los árbitros estudian a principio de año qué pitar y qué no. Lo de las manos cambia cada temporada y esa acción concreta no la he visto, pero tenemos que mirar lo nuestro, lo que podemos hacer mejor o peor y hay que estar un poco más tranquilos en el área. Tengo que analizar otras cosas, no el penalti en sí. El Mallorca pisa mucha área y le pitan penaltis, por eso hay que esta fuera de esta zona para que no pasen cosas ahí», puntualizó.