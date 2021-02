Bolao merecía mucho más

Capitán del primer Mallorca que ascendió a la élite, Ángel Gómez Benito ‘Bolao’ se marchó el pasado viernes víctima de una enfermedad que marcó la última etapa de su vida. Bilbaíno de nacimiento y bermellón de adopción, Bolao era puro sentimiento. Pagó la baja de su propio bolsillo para jugar en el Mallorca e incluso le obligaron a descansar un partido... porque estaba lesionado. Afincado en la Isla desde su retirada y con el escudo barralet grabado a fuego en su corazón, era uno de esos tipos de raza a los que había que parar. Incluso tuvo más de una trifulca en la grada cuando escuchaba que algún aficionado increpaba a los futbolistas del Mallorca...

Para honrar la memoria de uno de los héroes de Vallejo -el campo del Levante en aquel histórico 17 de abril de 1960- y de Miquel Busquets, socio nº4, el club anunció un minuto de silencio... que no llegó a producirse. Según la versión oficial del Real Mallorca, LaLiga autorizó el minuto de silencio pero entre que los equipos saltaron al terreno de juego con el tiempo justo y la desidia del resto de actores principales, no hubo minuto de silencio ni al principio ni en el descanso, un hecho inusual pero que a veces ha sucedido para mitigar el descuido inicial.

Sinceramente, me da igual quién sea el responsable, pero así no se trata a las leyendas de tu club. Cualquiera puede avisar al colegiado. El capitán, el delegado de campo... Pero despreciar de esta forma a una figura como Bolao, que era capaz de llegar a las manos para defender a su Mallorca, y al socio número 4 de tu entidad no tiene justificación alguna. Bolao y Busquets merecían más.

En el plano deportivo, el grupo de LGP se apoyó en la maestría de Salva Sevilla y en la eficacia de Abdón Prats para apartar al Almería y poner rumbo a Primera...