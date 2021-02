Es el quinto por la cola, apenas ha sacado los pies del barro durante meses y en poco más de media liga ha tenido tres entrenadores. Sin embargo, el Albacete es ahora mismo el peor rival posible para el Mallorca. Un enemigo en la sombra que ya limitó la velocidad del líder en Son Moix y que ahora espera agazapado entre las montañas de un calendario que justo después le traerá a casa a los dos grandes buques de la Segunda División: Espanyol y Almería.

1.■ Un bloque reconstruido y en su mejor momento

El Albacete ha pasado en un mes de ser el equipo más flojo de la primera vuelta a ser el que mejor cara tiene. El cambio de año ha sido una bendición para los manchegos, que en los cinco partidos del mes de enero han metido hasta 13 puntos en la hucha. El conjunto que dirige Alejandro Menéndez —empezó el curso con Lucas Alcaraz y luego siguió los pasos de López Garai— ha puntuado más que nadie tras el paréntesis navideño y ha conseguido escapar de la zona roja después de casi dos meses sin manchas en su expediente.

2.■ Uno de los primeros en llevarse puntos de Palma

El Albacete ya fue un dolor de muelas para el Mallorca cuando el campeonato empezaba a estirarse. Contuvo el crecimiento de los de García Plaza con un empate sin goles y emprendió el viaje de vuelta sin un solo rasguño en la armadura. Los bermellones volvieron a toparse ese día con un gigantesco Tomeu Nadal, que entre su repertorio le detuvo un penalti a Salva Sevilla.

3.■ Un estadio de difícil acceso para los baleares

El Mallorca vuelve al Carlos Belmonte, un estadio que no visita desde aquel playoff de ascenso de hace dos temporadas que acabó bajo fuegos artificiales. No obstante, se trata de un recinto en el que el cuadro balear no ha clavado nunca su bandera en un partido de liga. Es más, allí ha conectado cuatro derrotas seguidas y ha perdido en seis de los últimos siete partidos que ha jugado. Su única victoria fue en la promoción de 1992 y no llegó a servirle para nada (1-2).

4.■ Un examen al mejor visitante

Aunque el Albacete aprieta, el Mallorca tiene mucho que decir cuando sale de casa. Sigue siendo el mejor forastero de la competición y el único de Primera y Segunda División que todavía no ha sufrido ninguna derrota en el campeonato regular tras los muros de su estadio. La última fue contra el Sevilla, en julio (2-0).

5.■ Un agujero en el lateral derecho

Luis García afronta la jornada, decisiva por todo lo que vendrá después, con un boquete en el flanco derecha de la defensa. Las lesiones de Joan Sastre y Fran Gámez han dejado al descubierto una posición en la que el tercer hombre debía ser Aleksandar Sedlar, también de baja. Tendrá que improvisar un parche el entrenador madrileño, que muy probablemente apueste para ese cometido por Franco Russo. El central argentino ya actuó ahí durante la visita a Vallecas.