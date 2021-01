El Mallorca incorpora a Álvaro Giménez

El Real Mallorca ha confirmado este domingo el fichaje de Álvaro Giménez. El delantero del Cádiz, que llega cedido hasta final de temporada, se convierte así en la primera incorporación invernal del club balear, que aún podría concretar hasta dos operaciones más de aquí hasta la medianoche del lunes, cuando se cierren las ventanas del mercado.

Álvaro Giménez Candela (Elche, 1991) regresa a Son Moix para darle profundidad al ataque de Luis García Plaza y para encontrar todos esos minutos que no ha tenido durante estos meses en Primera a las órdenes de Álvaro Cervera: solo ha jugado 404 minutos en once partidos. La competencia del Choco Lozano y Negredo, a los que ahora se ha unido Saponjic y probablemente Rubén Sobrino, le cerraban al ilicitano las puertas del once amarillo.

Álvaro, que estuvo el sábado en Son Moix presenciando la victoria sobre el Girona, ya vistió la camiseta del Mallorca durante dos temporadas entre 2011 y 2013 en las que fue alternando el filial con el primer equipo y en las que consiguió debutar en Primera División de la mano de Joaquín Caparrós, que le dio la alternativa en una visita al Camp Nou. En total, disputó 16 encuentros en los que marcó dos goles y se marchó al Elche tras el descenso a Segunda División de 2013.

En los últimos años, Álvaro Giménez ha tenido una destacada trayectoria en Segunda División. Además de pasar por el Elche, el Alcorcón y el Cádiz, hace dos temporadas fue el máximo goleador de la categoría de plata tras anotar 20 tantos con el Almería, que también se había interesado por sus servicios de cara a esta segunda vuelta del campeonato.

Una vez confirmado el fichaje de Álvaro, el Mallorca aún dispone de una ficha libre en la plantilla que podría ocupar durante las últimas horas del mercado. Pese a que el club balear ha recibido numerosos ofrecimientos en las últimas horas, uno de los que están mejor colocados es Víctor Mollejo. El delantero toledano, por el que también puja el Almería, pertenece al Atlético de Madrid y también recalaría a préstamo en Son Moix si desbloquea su situación con el Getafe, donde ha jugado cedido durante la primera vuelta del curso pese a no tener demasiado protagonismo (71 minutos, cero goles).

Además, todavía podría haber otro movimiento en torno a la portería. El Mallorca también valora el fichaje de Dominik Greif, portero eslovaco del Slovan Bratislava, que en el caso de hacerlo llegaría cedido con una opción de compra en caso de ascenso. Esta última llegada implicaría la baja de Miquel Parera, que acaba contrato en junio y que a principios de año ya le pidió al club que le abriera la puerta.