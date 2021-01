Amath impulsa al Mallorca hacia el liderato

Un gol de Amath en el minuto 91 de partido permitió al Mallorca sumar los tres puntos ante el Girona y recuperar de forma provisional el liderato en Segunda División. Tuvo que esperar hasta el final el conjunto bermellón para celebrar el triunfo, pero la espera valió la pena.

En la primera parte el conjunto rojillo anuló al Girona durante prácticamente todo el tiempo. El equipo catalán solo jugó lo que le permitió el equipo balear, que fue más bien poco. Las intenciones del equipo rojillo eran claras y saltó al campo convencido de lo que tenía que hacer y tratando de inclinar desde el minuto uno el terreno de juego a su favor. Y lo hizo. Las llegadas por momentos fueron constantes, bien dirigidas, orquestadas por un equipo que sabía bien lo que hacía. Avisó Amath a los cinco minutos con un disparo que se marchó por encima del larguero. La conducción en el área tras recibir el toque de Abdón fue perfecta, pero no así la ejecución del disparo. La pelota se fue por encima del laguero. Era el primer aviso.

El Girona se vio sorprendido por un Mallorca con más ideas. Un disparo de Reina desde su portería llegó a la cabeza de Aday, que en su intención de despejar el balón casi envía la pelota al interior de su propia portería. Segundo aviso. El lanzamiento de corner lo remató desde la frontal Oliván obligando de nuevo al portero Juan Carlos a meter una certera mano y enviar el balón otra vez a saque de esquina. Tercer aviso. Las llegadas, el control y el dominio eran del Mallorca, pero faltaba la guinda, faltaba el gol.

El Girona no quería la pelota y buscaba el robo y la salida rápida como fórmula para intentar hacer daño. En el minuto 20 Pablo Moreno se escapó en fuera de juego y batió a Reina, pero la acción se anuló por posición antirreglamentaria. Todo quedó en un susto, pero uno de los gordos. Fue prácticamente la primera y la última ocasión de un Girona que dejaba espacio, campo y pelota al Mallorca. Y cuando eso sucede el equipo bermellón no suele perdonar. Pero perdonaba. Volvió el once rojillo ha tomar el control del juego y Amath otra vez obligó a Juan Carlos a actuar con contundencia para evitar otra acción clara de gol. El Girona seguía a lo suyo, sin llegar con peligro, pero dando algún que otro mensaje de peligro. Sastre desvió de cabeza un balón al interior del área dirigiendo la pelota muy cerca del poste. Otro susto. El rival parecía no estar en el partido, pero cuando tenía la pelota era capaz de generar cierta sensación de inquietud.

El primer acto se encaminó hacia el final de nuevo con dos disparos lejanos de Salva Sevilla y Oliván. En ambos casos excesivamente telegrafiados y que no significaron ningún problema para Juan Carlos. Cero a cero y descanso. Se acercó más el Mallorca, jugó mejor, atacó con mejor criterio, pero mantuvo la incertidumbre del gol. Todo quedaba pendiente de resolver.

En la segunda parte el conjunto catalán buscó tener más protagonismo desde el arranque del encuentro y Monchu obligó a Reina a lucirse enviando un balón a saque de esquina. El disparo del jugador del Girona se fue envenenando poco a poco y el de Málaga tuvo que corregir sobre la marcha para evitar el gol.

El partido se atascó y el rival avanzó metros. Oliván cometió falta a Samu al borde del área y Monchu lanzó excesivamente por encima del larguero. No sucedió nada, pero el encuentro iba cambiando poco a poco de registro. El Mallorca ya no mandaba tanto y el Girona ya no era solo un espectador de excepción.

El choque se enredaba y otra vez Reina tuvo que acudir al rescate deteniendo un disparo de Sylla desde la frontal. El partido se equilibraba y el Girona en apenas diez minutos botó dos saques de esquina. Samu Saiz entraba en acción y metía en verdaderos problemas a la escuadra rojilla que precisaba de un reset para volver a tener protagonismo sobre el campo.

Volvió a tener protagonismo el Mallorca a los 60 minutos en la figura de Antonio Sánchez. El mallorquín firmó una acción individual de cinco estrellas y su disparo certero lo despejó a corner Juan Carlos. Sin embargo, en partidos de este calibre, las complicaciones suelen aparecer y aparecieron. En el minuto 70 Sastre sufrió una lesión muscular y dejó su posición a Lago Junior. Gámez y Sedlar, también lesionados, no estaban en la convocatoria. Febas y Cardona entraron al campo por Salva Sevilla y Abdón. Hombre por hombre. García Plaza buscaba oxigenar al equipo en un encuentro que se fue trabando poco a poco.

En el minuto 83 Reina volvió a ser el mejor Reina. Sylla ganó por velocidad ante Oliván y Reina volvió a improvisar para rechazar a corner en una gran intervención. El malagueño sostenía a su equipo en la recta final. Y su intervención fue clave porque ocho minutos después, ya en el 91, Dani Rodríguez filtró un pase en profundidad y Amath en el interior del área finalizó magistralmente anotando el uno cero. Victoria del Mallorca y liderato provisional a la espera de lo que haga el Espanyol ante el Rayo.

Ficha técnica:

Real Mallorca: Reina, Sastre (Lago, min.70), Valjent, Raíllo, Oliván, Salva Sevilla (Febas, min.76), Ruiz de Galarreta, Antonio Sánchez, Amath, Dani Rodríguez y Abón (Cardona, min.76)

Girona CF: Juan Carlos, Calavera, Bueno, Bernardo, Aday, Moreno (Bárcenas, min.63), Cristóforo, Monchu, Samu Saiz (Nahuel, min.86), Sylla y Stuani.

Árbitro: Muñiz Ruiz, comité gallego. Amarillas para Oliván, Antonio Oliván, Valjent y Monchu.

Gol: 1-0, Amath, min.91