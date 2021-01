Tiempo para rearmarse

La Copa ya es historia. Duele caer porque es una competición que va ganando en emoción a medida que pasan las rondas, pero también es cierto que con el panorama que se presenta al equipo de García Plaza no hay mal que por bien no venga y ahora lo que toca es mirar a la Liga. Y mirar otra vez con motivación y sobre todo con la intención de recuperar puntos y seguir marcando las diferencias en la zona alta de la clasificación. Va a ser muy difícil mantener el nivel de aquí a final de temporada y seguramente vendrán otras fases donde va a ser difícil encadenar una victoria tras otra, pero este mes donde hay rivales directos que siguen vivos en la Copa como el Espanyol, hay que tratar de dar otra vez el do de pecho y ser el equipo que antes de jugar contra el Fuenlabrada pisaba fuerte tanto en Son Moix como lejos de Palma.

Fundamentalmente lo que han faltado son las victorias porque el resto de ingredientes del plato no han variado. El Mallorca ha salido en todos los partidos con esa predisposición de lucha y garra que ha conseguido inculcar el entrenador tras el primer partido de Liga. Sin embargo, ha fallado la solidez defensiva de otros encuentros y cuando eso sucede, cuando el equipo encaja, se le hace difícil poder salir del bache.

Ausencias

También es cierto que las ausencias de hombres como Raíllo, Valjent y Dani Rodríguez han influido porque si bien en este equipo se hace muy difícil discernir entre titulares y suplentes, estos tres jugadores son parte de la columna vertebral de este Mallorca de ensueño.

Como dijo en su día Luis Aragonés existen unos «pasillos de seguridad» al que se aferran todos los entrenadores para poder confeccionar después un grupo homogéneo, pero hay futbolistas con un rol muy notable y estos tres son sin duda imprescindibles hoy por hoy.

Se dieron circunstancias además muy especiales en según qué partidos, sobre todo en el choque que disputó el conjunto bermellón ante el Fuenlabrada y que estuvo absolutamente mediatizado por el colegiado Iglesias Villanueva. Siempre suelen surgir dudas tras una vitoria, pero lo cierto es que el equipo que hasta ese momento se había mostrado muy seguro en las acciones a balón parado en contra, no estuvo tan acertado como en otras ocasiones y eso pasó una factura terrible.

En Oviedo se desaprovechó una clara ventaja en el marcador para volver a dejar ciertas dudas en el área local y tras la eliminación copera, ahora lo que toca es hacer un reset, darle a la tecla de F5 y volver a empezar. No queda más remedio porque los rivales empujan de lo lindo.

Calendario

Echando un vistazo al calendario inminente de los mallorquinistas, mañana domingo llega Las Palmas y después se aproxima un fin de semana de descanso ya que los días 16 y 17 (sábado y domingo) se disputa otra ronda de Copa y el Mallorca ya está eliminado. Tiempo tendrá más que suficiente para recuperar jugadores y preparar el próximo choque liguero contra el Rayo Vallecano fijado para el dábado 23 de enero a las 16 horas. El mes se cerrará ante el Girona el último fin de semana de Enero. Lo dicho, un mes para rearmarse física y moralmente.

Las Palmas, a por todas

Javi Castellano, jugador de la UD Las Palmas, cree que el equipo amarillo debe «dar el nivel» y «competir» como cuando derrotó al Espanyol, líder de Segunda, y afrontar de esa manera la visita de mañana domingo al Mallorca, en la jornada 21. «Ahora en Mallorca tenemos que poner un buen ritmo de entrada e intensidad como hicimos ante el Espanyol, esa es la dinámica que tenemos que encontrar y seguir en todos los partidos», ha expresado el jugador. Tanto él como su hermano pertenecieron al Mallorca hace más de una década.