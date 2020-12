El primer sorbo del año

El Real Mallorca regresa a la Copa este miércoles (19:30 horas) ante el Guijuelo, partido que podrá seguirse en directo a través del portal de internet Footters.

Estos primeros combates suelen tener más emoción que fútbol toda vez que el choque es a partido único y por lo tanto no puede dejarse nada para la vuelta porque no hay segunda oportunidad. Esta primer sorbo siempre es una trampa porque hay que superar la emociones de la Liga y hacerlo en un encuentro ante un rival de Segunda B y que solo te garantiza seguir adelante en la competición del KO. Precisamente eso es lo que quiere hoy el equipo de Luis García. Ganar, salir airoso del compromiso y mantener viva la llama de la Copa es el objetivo del Mallorca. El técnico seguirá rotando hoy con una ventaja clara y es que el trabajo del entrenador ha sido tan sobresaliente, que salga quien salga tiene toda la confinaza del propio técnico, del club y del entorno. Pocas veces eso ha ocurrido como está sucendiendo esta temporada.

Parera tendrá la oportunidad de debutar esta temporada en el estadio Luis Ramos y a partir de ahí el entrenador irá poco a poco modificando el once en función de los hombres que menos puedan pagar el esfuerzo del último partido y teniendo también presente que el próximo sábado hay otro encuentro de Liga frente al Fuenlabrada. Raíllo, Dani, Amath, Salva Sevilla y Cardona se quedan en Palma. El conjunto bermellón tendrá que vérselas contra un Guijuelo que no está protagonizando una buena temporada en el grupo 1A de Segunda División B. Con solo seis puntos se ha situado en el vagón de cola de la clasificación y de los ochos partidos disputados solo ha conseguido un triunfo, el que logró ante el Salamanca. El resto de encuentros lo ha solventado con empates (3) y cuatro derrotas. Solo seis goles a favor y 10 en contra son el pobre bagaje del rival de los mallorquinistas.

Sin embargo, en este tipo de eliminatorias los modestos tienen mucho que decir más allá de cómo les va en la temporada regular. Hoy el componente emocional y de motivación es totalmente distinto al que hay en la Liga. El conjunto bermellón se tomará el partido con todo el respeto hacia el rival y con la seriedad que requiere una eliminatoria que tendrá que ganarse en el campo.

«Tenemos que darlo todo»

Luis García no quiere ninguna relajación en el partido de Copa del Rey contra el CD Guijuelo y apela al trabajo sobre el campo. «Hay que ser guerreros y ponerse el mono de trabajo, el CD Guijuelo piensa que nos puede eliminar, al igual que nosotros si tuviéramos que jugar contra el Levante UD, un exequipo mío». «Hay que jugar como estamos jugando, ir a por ellos, darlo todo», afirma el entrenador bermellón, que insiste en que sus futbolistas tengan una gran actitud en el debut copero: «Si se falla un pase no pasa nada pero no voy a permitir que no vayamos al cien por cien».

Alineaciones probables:

Guijuelo: Molina, Parra, Martínez, Ochirosii, Pina, Kamal, Rubén, Pozo, Gil, Zamorano y Pino.

Real Mallorca: Parera, Gámez, Russo, Sedlar, Oliván, Baba, Febas, Lago, Luka, Murilo y A.Alegría.