Un desafío extremo

El Mallorca prepara durante esta semana uno de los encuentros más comprometidos que le depara el calendario en esta primera vuelta. Tras el paso por el estadio del Espanyol en el primer tramo de la temporada, este sábado visita Butarque, es decir, visita territorio de Pep Lluís Martí. El exjugador del Real Mallorca se puso a los mandos del Leganés a principio de temporada para guiar los destinos del club madrileño en su objetivo de retornar a Primera División. No le va nada mal. Con 32 puntos después de 17 jornadas es un ilustre en el vagón de cabeza de la clasificación y una seria amenaza para Mallorca y Espanyol aunque más ahora para el Almería, que es tercero. Sin embargo, el conjunto madridista sabe que gran parte de las posibilidades de abordar zona de ascenso directo pasan por conseguir el triunfo esta jornada tal y como hizo ante el Espanyol, al que consiguió derrotar por dos goles a cero.

El once madrileño es el mejor equipo como local de Segunda superando a los rojillos y a los blanquiazules. De los nueve partidos disputados en Butarque ha conseguido el triunfo en ocho encuentros y perdido uno. Además sus números están bien fundamentados ya que ha anotado doce goles y encajado solo tres. No es casualidad por lo tanto el rendimiento del Leganés en casa. Números que le dan la posibilidad de tener una regularidad sobresaliente en una categoría que no espera a nadie y que principalmente en la parte alta se está convirtiendo en volcánica. Por ahora los equipos situados en la zona noble aguantan el tirón y nadie hace el acordeón de manera que pueda perder terreno. No se sabe hasta cuándo se podrá aguantar este ritmó, pero lo cierto es que si alguno cede aunque sea mínimamente, el resto está dispuesto a aprovechar cualquier traspié para meter mano a la cima de la tabla. Si algo define a Leganés y Mallorca es la fiabilidad. Los madrileños son un diez en casa y los baleares en casa y fuera. El partido sin duda es de pronóstico incierto, pero los de Martí en casa están sencillamente intratables este curso.

Los de Luis García Plaza son el segundo mejor visitante de la categoría de plata con 18 puntos, solo superados por el Almería con 21 y además los baleares son el único equipo que todavía no ha perdido en ninguno de sus desplazamientos. Tiene por lo tanto motivos para preocuparse Pep Lluís Martí como los tiene también García Plaza a las puertas del partido más interesante de Segunda División esta próxima jornada. De hecho son estos dos equipos los que abrirán el fuego en la zona alta este sábado (16:00) horas en Butarque. El Espanyol juega el domingo y también el Almería.

El Espanyol, a la expectativa

El Espanyol de Vicente Moreno ya sabe lo que es jugar en Butarque esta temporada y perder. Lo hizo por dos goles a cero en el partido que posibilitó a los rojillos abrazar posteriormente el liderato y arrebatárselo a los de Vicente Moreno.