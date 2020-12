Una carrera de alto voltaje

La cabeza de la clasificación se ha convertido en una batalla de alto voltaje jornada a jornada. Tras la victoria el pasado lunes del Almería en Oviedo, la zona noble de la tabla está ocupada por un buen puñado de ilustres cuyo objetivo es el ascenso y que llevan una media de puntos imposible de mantener. Por el momento casi nadie falla y las cortas distancias no permiten ningún desliz.

El Mallorca con 32 puntos, es el líder y entre él y el Sporting que es quinto hay cinco puntos de diferencia y cuatro equipos más en la lucha. Y todo esto en plena jornada 16. Esta son las cinco claves de esta semana.

1. El Mallorca afronta un partido de alto voltaje

Este martes arrancó la jornada con dos partidos poco trascendentes como el Fuenlabrada-Málaga y el Girona-Mirandés, pero a partir de hoy y mañana la cosa cambia. El Mallorca afronta un partido de alto voltaje en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería. El equipo andaluz es el nuevo invitado a la fiesta y es tercero con 29 puntos y un partido menos, el que tiene que jugar contra el Zaragoza. Los de García Plaza solo han perdido un partido. No va más este jueves a partir de las 19:00 horas. El próximo lunes los baleares juegan el lunes ante el Castellón.

2. Moreno se irrita con el VAR y espera compensaciones

El Espanyol juega este martes a las 19:00 horas en Cartagena y Vicente Moreno varía la mentalidad del curso pasado que prefirió estar en la cueva y no levantar la voz contra el VAR. El valenciano apuntó ayer mismo que se trata de un tema «delicado». «Es un tema delicado, pero los datos están ahí y no estamos contentos. Queremos pensar que esto va por rachas. Ahora no es positiva, pero al final de temporada se igualará», dijo Moreno, que ya ha vivido los primeros altibajos y críticas esta temporada. Tras Cartagena reciben al Sporting el domingo.

3. Almería disfruta de una racha de seis victorias

En la tercera posición el Almería viene de encadenar una racha de seis partidos consecutivos ganando. Una trayectoria que le ha permitido situarse en lo alto de la tabla y ser una amenaza real tanto para Mallorca como para Espanyol. El conjunto de José Gomes protagoniza una línea es ascendente y encadena ocho victorias en los ultimos nueve partidos. Desafía este jueves a un Mallorca al alza y con la mejor dinámica de la categoría. Los de García Plaza son el segundo equipo máximo realizador de la categoría. Los andaluces visitarán el Alcorcón el domingo

4. Derbi para el Leganés en el nuevo Butarque

El equipo de Pep Lluís Martín intentará superar el golpe tras perder ante la Ponferradina y hacerlo a costa del Rayo Vallecano. Con 28 puntos, los madrileños son una seria amenaza para los equipos situados en la cabeza de la tabla. El fin de semana próximo visitarán Tenerife

5. Asequible partido para el Sporting en el Molinón

Cierra de momento el círculo en la zona alta el Sporting que recibe al Albacete en El Molinón. El conjunto manchego llega muy debilitado este curso. El fin de semana el once asturiano se medirá a un rival directo, el Espanyol de Barcelona.

Rotaciones forzosas

Luis García Plaza se verá de nuevo obligado a variar el once titular para refrescar al equipo e ir repartiendo minutos. El técnico ha conseguido tener a todo el equipo conectado y lo que el año pasado era un drama debido a la falta de rodaje de muchos jugadores, ahora es una ventaja. Futbolistas como Russo, Baba, Gámez, Abdón, Murilo, Sedlar o el propio Luka son las alternativa que puede tener el técnico para ir variando el equipo. Sastre, que no jugó el pasado fin de semana, puede volver al once y ser titular ante Almería.