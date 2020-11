García Plaza: «No le doy importancia a ir segundos»

Luis García Plaza manifestó al final del encuentro ante la Ponferradina que la diferencia en relación a otras jornadas estuvo en la efectividad. «Es verdad que hemos tenido el acierto que nos ha faltado otros días, pero esto es fútbol. Hemos estado muy acertados en el área rival y hemos estado muy bien en la definición», reconocía el técnico madrileño.

Sobre el arranque del encuentro, la zona más oscura de la jornada, LGP destacó que el equipo no se encontró cómodo hasta que llegó el primer tanto. «Hemos perdido balones muy fáciles. Defendemos con la pelota muchas veces y eso nos hace sufrir. Hasta el primer gol de Dani no estábamos cómodos. Luego, con el 2-0, hemos estado mejor y hemos tenido más contundencia que otras veces. Al final es el resultado que merecíamos, a lo mejor no tan contundente», precisaba.

La victoria permite al Mallorca abordar la segunda posición y asomarse a la zona de ascenso directo. Solo el Espanyol está un escalón por encima. Sin embargo, García Plaza le restó peso a la situación. «No le doy ninguna importancia a lo de la segunda posición, sino a los 22 puntos. Le doy importancia a encadenar diez partidos sin perder, a las sensaciones que deja el equipo. A cómo ha corrido, trabajado y defendido cuando lo ha pasado mal con la pelota. Y ellos saben que el que no lo haga, no juega. Han trabajado al límite», apuntaba el entrenador bermellón, que ya mira al frente y al próximo compromiso: «El Girona es de los que van a estar arriba y vamos a empezar por ahí porque ganar en Montilivi sería dar un golpe sobre la mesa importante», reconocía.



En cuanto a las diez jornadas que encadena el equipo sin conocer la derrota, García Plaza lo valora: «Esto es un cómputo global y ojalá estemos sin perder mucho tiempo, pero algún día pasará. Los que están arriba tienen partidos mejores y peores, pero el equipo tiene identidad propia y ha ido adquiriendo mi sello. El día del Albacete salí más satisfecho que hoy y empatamos a cero. Cada punto es muy sufrido y el equipo está en un dinámica de trabajo increíble. Ese primer cuarto de hora en el que hemos sufrido, la cantidad de trabajo que han hecho todos ha sido abismal. No hay nadie que no lo haga», declaraba.

Luis García también era interrogado por dos jugadores que tuvieron también un protagonismo especial. Uno, Manolo Reina. El otro, Joan Sastre. «A veces nos han tirado tan poco que no ha intervenido mucho, pero ha hecho dos paradones increíbles. Ha hecho muchísimo para mantener la portería a cero», decía sobre el guardameta. «Sastre va jugando y cogiendo confianza. Trabaja y rinde. Hace bien las cosas y estoy muy contento», comentaba sobre el lateral de Porreres. Respecto al futuro, el técnico no puede ser más optimista. «Llevamos una media espectacular, que nos daría 84 puntos. El equipo está bien, nos queda muchísimo y tenemos un partido dificilísimo el sábado. El Girona tiene un plantillón y un presupuesto muy alto. Tendemos que hacer un gran encuentro y ganar supondría un golpe sobre la mesa», reiteraba el preparador mallorquinista.