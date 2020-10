La prueba del 9

Un mes y medio después de prender la mecha del campeonato, Luis García Plaza sigue en la búsqueda del gol. De ese delantero capaz de taponar la hemorragia abierta en la vanguardia con la marcha de Ante Budimir. Siete jornadas y cuatro ‘9’ después, el equipo balear sigue adoleciendo de una falta de pegada alarmante que incluso «extraña» al propio entrenador. Solo ha marcado un gol de jugada en los siete primeros capítulos del curso. Los otros tres llegaron a balón parado: dos de penalti y uno de cabeza tras el saque de una falta. «No es normal que solo hayamos encajado un gol y tampoco que solo hayamos marcado cuatro con todas las ocasiones que tenemos», apuntó el preparador madrileño tras la cita del pasado jueves ante el Albacete que desembocó en el tercer 0-0 del campeonato.

Las estadísticas le dan la razón a LGP. Con los datos en la mano, el Mallorca es el quinto equipo que más ha rematado (56) en lo que llevamos de torneo, aunque es de los menos efectivos de cara a puerta. Nada menos que cuatro futbolistas han sido la referencia ofensiva en estas jornadas. Álex Alegría arrancó como titular, Abdón Prats cogió el relevo durante tres partidos y en los dos últimos Amath Ndiaye y Marc Cardona han asumido esa responsabilidad. Entre los cuatro acumulan apenas seis remates... y ningún gol.

Abdón Pratsm, 219 minutos y ningún remate

El delantero de Artà es el que, de momento más minutos acumula, a pesar de que en los tres últimos encuentros no ha intervenido. Titular ante Espanyol, Sabadell y Tenerife, el punta mallorquín no ha podido ni siquiera probar su puntería y su trabajo ha quedado reducido al desgaste defensivo. No marca desde aquel histórico gol que supuso el ascenso a Primera División en la noche de San Juan del pasado año 2019. Tiene más competencia con la llegada de Amath y Cardona.

Álex Alegría, 5 partidos y nulo protagonismo

El delantero cacereño, que regresó al club esta temporada después de rendir a un buen nivel en la segunda vuelta de la anterior campaña con el Extremadura (6 goles en 17 partidos) no ha mantenido esa buena relación con el gol en su regreso a la Isla. Titular en la primera jornada, disputó los 90 minutos en Lugo aunque en los dos últimos encuentros no ha pisado el césped. Apenas ha probado fortuna en una ocasión.

Amath Ndiaye, jugar en punta es una opción

El atacante senegalés es más extremo que delantero de referencia, aunque en estos dos ratos que ha jugado ha demostrado que puede ofrecer cosas interesantes si mejora su condición física y su finura en el disparo. Aunque nunca ha sido un goleador (lleva más de dos años sin marcar un gol), el técnico confía en recuperarle para la causa ofensiva. Necesita algo más de tiempo para coger la forma.

Marc Cardona, el último en llegar, más remata

El punta catalán, sobre el papel el teórico sustituto de Budimir, ya ha demostrado que puede ser el 9. Es el delantero que más remates acumula a pesar de ser el que menos ha jugado. Si recupera la confianza y el físico, puede ser importante.

Los positivos del Alcorcón fueron erróneos

Tres días después de anunciar nueve positivos por coronavirus en el Alcorcón -dos jugadores y siete del cuerpo técnico- que obligaron a suspender el partido de LaLiga SmartBank frente al Sabadell, tanto el club como LaLiga informaron que, repetidos en varias ocasiones los test PCR y de antígenos, los resultados salieron negativos, siendo un error médico el primer diagnóstico ofrecido. El conjunto madrileño es el próximo rival del Mallorca en un encuentro que estaba programado para el domingo, pero que se disputará finalmente el próximo lunes.