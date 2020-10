El Mallorca cierra la cesión de Ante Budimir a Osasuna y recibe a Marc Cardona

El último día del mercado también generó movimientos tras la puerta de salida de Son Moix. Y a falta de que se pronuncie el balón, el Mallorca se deshizo en el último día hábil para el trasvase de jugadores de dos de sus hombres con más pegada. Budimir (13 goles en Primera la temporada pasada), que estuvo insistiendo hasta el último momento para forzar su salida, encontró finalmente acomodo como cedido en las filas de Osasuna. A cambio, el club balear obtendrá la cesión de Marc Cardona, ex de Barcelona y Eibar y ahora en el conjunto navarro. Ambos clubes se han reservado una opción de compra y, en el caso de ser ejecutadas, el otro conservaría el 25% de la plusvalía de una hipotética venta. La del balcánico asciende a 8 millones de euros y la del catalán a 2,5 millones.

Mientras tanto, Juan Diego Molina, `Stoichkov’ (16 tantos con el Alcorcón en Segunda), jugará a préstamo en el Sabadell tras intentar recalar en el Tenerife. El gaditano, a disgusto en la entidad, también optó por salir en los postres del mercado.

En el caso de Budimir, que llevaba las últimas semanas alejado del grupo para forzar una salida del Mallorca, agotó todas sus balas para emprender un nuevo rumbo a partir de hoy. Tras fracasar la voluntad inicial del jugador de fichar por el Valladolid, cuya oferta era insuficiente y se había quedado varada, el internacional croata llegó a imponer finalmente que su deseo. Su destino será Osasuna, donde jugará cedido esta temporada a cambio de una cantidad económica para la SAD balear, que deja a medio cubrir su marcha.

Budimir durante un encuentro con el Real Mallorca.

Budimir, que este lunes se incorporaba a la concentración de la selección croata para preparar un amistoso contra Suiza y los dos próximos encuentros de la Liga de las Naciones, en los que se medirá a Suecia y a Francia, llevaba tiempo advirtiendo al Mallorca de sus intenciones. No participó en los amistosos de Pinatar alegando molestias y se desmarcó después, pese a participar en el segundo tiempo del partido contra el Rayo de la primera jornada. Fue el propio entrenador, Luis García Plaza, quien confirmó el problema. Budi no se sentía en condiciones de jugar y empezó a entrenar en solitario a la espera de encontrar una solución. Quién más pujó entonces por su fichaje fue el Valladolid, pero la oferta pucelana no contentaba al Mallorca y el asunto se fue enquistó.

Marc Cardona Rovira (Lleida, 1995) jugó la temporada pasada 19 partidos con Osasuna en los que marcó un gol, precisamente al Mallorca y en Son Moix.