«El equipo empieza a ser reconocible»

Dos victorias consecutivas en casa, siete de los últimos nueve puntos en el zurrón y un gol encajado en cuatro jornadas contribuyeron a extender la sonrisa de Luis García Plaza, que celebró el triunfo del Real Mallorca sobre el Tenerife en un encuentro en el que remarcó que los suyos jugaron «la mejor media hora desde que llegamos». El preparador madrileño valoró la progresión experimentada por un equipo «al que se le reconoce lo que queremos hacer» y expresó su deseo de concretar al menos otro fichaje en plena cuenta atrás para un cierre del mercado condicionado por la situación de Ante Budimir.

«Después de la primera derrota no era fácil levantarse y el equipo se ha rehecho. Somos un equipo solvente defensivamente y en buena medida porque los de arriba están trabajando como jabatos para presionar», expresó el técnico mallorquinista. «Creo que hemos hecho el mejor rato de fútbol desde que llegamos, aunque después del 2-0 nos ha faltado tranquilidad. El equipo se ha fajado, ha defendido con orden y nos ha faltado algo de llegada a pesar de que tuvo una Antonio (Sánchez)», analizó.

Análisis

Las ocasiones del Tenerife en el tramo final del encuentro rememoraron los minutos de zozobra que atravesó el Mallorca tras golpear primero en el partido ante el Sabadell y Luis García Plaza, que realizó autocrítica por demorar uno de los cambios, destacó el papel del rival y la imposibilidad de jugar «perfecto» todo el tiempo. «Es difícil ser superior los 90 minutos al Tenerife, que es buen equipo aunque lleve tres derrotas seguidas y creo que estará de mitad de tabla hacia arriba. Tendría que haber metido antes a Galarreta, no mucho antes pero sí un pelín para dar tranquilidad y tener más poso con el balón», argumentó el entrenador, que añadió que «vamos de menos a más y al equipo se le reconoce lo que queremos hacer».

La pizarra resultó determinante para que los bermellones se adelantaran en el marcador, aunque el técnico del Mallorca puso énfasis en la capacidad de sus hombres para ejecutar tanto el centro como el remate y subrayó la necesidad de tener acierto en esta faceta en una categoría como la división de plata del fútbol español. «Es una jugada que ensayamos el viernes, pero primero hay que ponerla en la cabeza y luego rematar. Los movimientos han sido buscados y estoy contento porque en Segunda se necesita marcar a balón parado. Podemos hacer daño en esta faceta y veremos si podemos seguir sumando con las jugadas ensayadas», valoró.

Bloque

García Plaza ha dado continuidad al mismo bloque de jugadores en el arranque del curso, pero adelantó que acostumbra a introducir variantes cada jornada. «A veces incluso ganando hago cambios en función del rival. Tenemos alternativas para hacerlo y ante el Tenerife tocaba repetir. En Lugo no será el mismo once porque tenemos internacionales y habrá que cambiar», comentó.

El preparador mostró la sensación agridulce que le provoca la llamada de las selecciones a cinco de sus futbolistas. «Me tengo que alegrar porque es importante para ellos que los convoquen, pero es extraño que perdamos a tantos jugadores. En fin, es el momento de otros», consideró. «Ahora vienen dos fuera, perdemos a mucha gente y la profundidad de plantilla se tiene que demostrar ahora», resumió.

Mercado

Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, García Plaza dejó clara la situación del Mallorca: «Tiene que venir uno y si hay una salida más traeremos a otro». «O tiene que estar Budimir o tiene que venir alguien porque el plan que tenemos es contar con tres delanteros», sentenció al mismo tiempo que remarcó el trabajo que están realizando tanto Abdón como Alegría.

«Si no me dicen lo contrario la única oferta que ha llegado es la de Budimir», contestó al ser cuestionado por el temor ante posibles salidas en las últimas horas de mercado. Varios nombres están sonando con fuerza en plena cuenta atrás para el cierre de la primera ventana de fichajes, entre ellos, el de Juan Diego Molina ‘Stoichkov’. «No creo que nadie pague tres millones por Stoichkov», apuntó el madrileño, que afirmó que su ausencia en la convocatoria respondía a unas molestias físicas.

El entrenador declinó entrar a valorar la salida de Rafael Obrador al Real Madrid «hasta que no se haga oficial». «Ahora mismo no puedo dar la opinión porque no es oficial. Tiene un gran futuro, es muy joven y ya veremos qué pasa», declaró.