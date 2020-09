Seis días para perder peso

El Mallorca tiene menos de una semana para perder peso, recomponer la figura y puede que ganar algo de músculo. Seis intensos días para solventar sus obligaciones más urgentes a ras de hierba y terminar de esculpir una plantilla que a partir del lunes quedará bloqueada hasta enero. Entre las prioridades del director de fútbol, Pablo Ortells, destaca la necesidad de encontrar una solución efectiva para resolver el caso Budimir, aunque el futuro de Aleksandar Trajkovski y Sergio Moyita, que no cuentan para Luis García Plaza, también sobresale en la carpeta de asuntos pendientes.

Budimir, que continúa trabajando por su cuenta en los campos de la ciudad deportiva, centra la atención de los focos a pocos días de que se cierre el primer plazo de inscripción de futbolistas. El croata, máximo goleador del equipo la temporada pasada (13 tantos), mantiene su deseo de seguir jugando en Primera. Sin embargo, el Valladolid, su mayor pretendiente, no mejora la oferta que presentó hace un mes y el Mallorca se remite a la cláusula de rescisión, fijada en 15 millones de euros. Mientras tanto, el delantero alega que no está al cien por cien y Luis García Plaza no puede contar con su mejor argumento ofensivo pese a que el equipo padece problemas severos dentro del área rival.

En el caso de que finalmente fructificara el traspaso de Budimir al Valladolid (una opción complicada en estos momentos) o la Premier League (seguramente el único mercado posible teniendo en cuentas las exigencias del Mallorca), el club debería buscarle competencia a los otros dos nueves que tiene a su servicio el entrenador: Álex Alegría y Abdón. Una tarea compleja teniendo en cuenta que las opciones se agotan y que quedará espacio para maniobrar en el mercado.

Los otros dos futbolistas que buscan acomodo fuera de Son Moix son Aleksandar Trajkovski y Sergio Dueñas, Moyita. En el caso del macedonio, que llegó hace poco más de un año procedente del fútbol italiano, su elevada ficha dificulta cualquier movimiento y todo apunta a que saldrá en circunstancias similares a las de Yannis Salibur, que días después de desvincularse del club balear encontraba asiento en la plantilla del Fatih Karagümrük SK de la Superliga turca. Moyita, por su parte, apuntaba al Hércules, aunque su baja no termina de concretarse.

Iñigo Ruiz de Galarreta, vinculado en los últimos días al Girona, sí cuenta en principio para Luis García, aunque mientras el mercado permanezca abierto ni el club ni el jugador descartan ninguna posibilidad.