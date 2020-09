La imagen de Ante Budimir, mascarilla en el rostro, acreditación al cuello y manos en la sudadera, presenciando el partido del Mallorca ante el Sabadell desde el palco del Visit Mallorca Estadi sigue haciendo daño a los ojos del mallorquinismo. Con su equipo adoleciendo una falta de pegada alarmante -suma un gol en tres jornadas- y sufriendo hasta el minuto 85 para batir la meta rival y alzar los brazos, el goleador del equipo la pasada temporada sigue con su cruzada particular contra el club balear, con el que renovó hace apenas quince meses -en junio del pasado año- para las cuatro próximas temporadas con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

A falta de siete días para que se cierre el mercado de fichajes, nadie cede en el caso Budimir. El Valladolid no mueve ficha desde la oferta presentada el pasado 28 de agosto, hace ahora un mes, cuando puso una oferta sobre el delantero croata cercana a los 4’5 millones de euros. La SAD balear rechazó dicha propuesta, al entender que no se ajustaba al precio de mercado de Budimir -autor de 13 goles, octavo máximo goleador de la Liga en Primera División- y desde entonces el club pucelano no ha vuelto a abrir la boca. Ni siquiera presentó una contraoferta. La fía todo a la presión y al desgaste. El Mallorca se remitió a la cláusula de rescisión del jugador o, cuando menos, puso sobre la mesa la venta del central Mohammed Salisu al Southampton por 12 millones de euros.

Desde entonces, el jugador entró en una espiral que le ha apartado de la rutina del equipo y le ha costado más de una reprimenda pública por parte de su entrenador. De hecho ni siquiera se ejercita con el resto de sus compañeros, que también le han recriminado su actitud. Budimir quiere que el club ceda e irse al Valladolid para seguir en Primera División y mantener serias opciones de acudir a la Eurocopa del próximo año con la vigente subcampeona del Mundo.

Fue el propio Luis García Plaza quien desveló que Budimir se había negado a ir ni siquiera convocado para el encuentro que disputó en Cornellà ante el Espanyol porque «me ha dicho que está a gusto aquí y quiere irse...». El pasado viernes, LGP fue incluso más allá al dejar claro que la postura del punta no era la correcta. «No lo está haciendo bien y hay que arreglar este asunto porque esto va en perjuicio de todos».

Selección

Entre medias, Budimir ha sido convocado para acudir con la selección absoluta de su país, con la que todavía no ha debutado, en una citación que le impediría estar a disposición de cara al compromiso del próximo día 11 de octubre ante el Lugo... aunque quizás ese día ya no sea jugador del Mallorca.

La situación, lejos de solucionarse, sigue enquistada aunque el próximo lunes se baja la barrera del mercado. Entonces sabremos si algunas de las partes han cedido... aunque no parece. El Mallorca insiste en que no lo venderá por 4’5 millones, el Valladolid lleva un mes sin presentar otra propuesta y el jugador sigue en la grada mientras el equipo demuestra, jornada tras jornadas, sus enormes dificultades para generar peligro de cara a la portería contraria.