El RCD Mallorca ficha a Braian Cufré

Braian Cufré, jugador argentino de 23 años, ha firmado este lunes contrato con el RCD Mallorca tras haber superado satisfactoriamente las pertinentes pruebas médicas. El lateral llega procedente de Vélez Sarsfield y se ha comprometido con el club bermellón hasta el 30 de junio de 2024.

Cufré (Mar del Plata, Argentina, 1996) se formó en las categorías inferiores de Vélez hasta que debutó con el primer equipo en 2015, según explica el RCD Mallorca en la nota informativa que ha publicado. A partir de 2018 se consolidó como titular en el primer equipo ocupando el lateral izquierdo y llegando a ser uno de los jugadores más importantes del equipo. Ahora se suma a la plantilla dirigida por Luis García Plaza para dotar de más alternativas al técnico.

Tras la firma de su nuevo contrato, Cufré se ha mostrado feliz de iniciar su primera aventura en el fútbol europeo. «Estoy muy contento y muy feliz. Feliz de afrontar este desafío. Estoy muy tranquilo a la hora de afrontar mi primera experiencia en el fútbol europeo. Me defino como un jugador aguerrido, como todo argentino, me gusta ir al frente. Me considero un futbolista muy técnico y espero dar lo mejor de mí. Sé que este club ha tenido muchos jugadores argentinos y espero quedar en la historia del club, me gustaría mucho».