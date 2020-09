Otro recado a Budimir

El caso Budimir continúa en el mismo punto en el que estaba. Mientras el delantero trabaja al margen del grupo, Luis García Plaza sigue esperando una solución que no llega y el Mallorca se adentra en otro capítulo del campeonato sin de uno de sus mejores futbolistas y con la munición limitada. Una carga para el equipo y su entrenador que, en cualquier caso, esperan afinar la puntería y celebrar la primera victoria de la temporada a costa del Sabadell.

«La situación de Budimir está igual», lamenta Luis García Plaza, que contra el conjunto arlequinado tampoco podrá contar con el máximo artillero del curso pasado. «Ya le dije aquel día, cuando me vino a comentar el tema, que cuando estuviera al cien por cien ya sería una decisión mía lo de contar con él o no. Y cuando decida dar ese paso volverá con el grupo. Estoy esperándole y si llega ya decidiré yo como entrenador, pero por lo visto sigue sin estar concentrado. Es una situación que tenemos que solucionar porque nos está lastrando y debemos resolverla cuanto antes. El club está muy firme y estoy de acuerdo en sus planteamientos. Pero partimos con un efectivo menos, en teoría uno de los importantes».

El técnico del Mallorca insiste en que Budimir se está equivocando. «No podemos matar a activos del club, aunque en mi opinión no está haciendo bien las cosas. Y se lo he dicho a él», reconoce el madrileño. «Aunque si no se siente bien lo tiene que explicar él. Necesitamos gente al cien por cien, los que sean. Y hay que arreglarlo con él o con otro, porque esto va en perjuicio del club. A veces hay que ser perserverantes y aunque la urgencia del presente sea dura, tenemos que pensar también en el futuro y creo que el club está actuando muy bien». En ese sentido, García Plaza asegura que en el vestuario del Mallorca hay otros «dos o tres casos» de jugadores en una situación similar, pero que «cumplen como deben y en el día a día no se nota nada».

Murilo, inscrito

Con quien sí podrá contar Luis García Plaza es con el brasileño Murilo de Souza. «Está inscrito y podemos utilizarlo. Tanto él como Mboula tienen muchas ganas de jugar, son futbolistas diferentes, que no teníamos, y completan una parte del campo, las bandas, donde andábamos escasos», recuerda el preparador bermellón, que no dará la listas de convocados «hasta que acabe el mercado de fichajes».

A su vez, García Plaza destaca la «riqueza táctica» del Sabadell y desconfía de su etiqueta de equipo recién ascendido.