Más madera al caso Budimir

Croacia ha convocado a Ante Budimir para disputar tres partidos del 7 al 14 de octubre ante Suiza, Suecia y Francia. No parece que el delantero vaya a renunciar a jugar con su equipo nacional como sí está haciendo con el Mallorca y por lo tanto, en caso de que no se solucione su situación contractual, el futbolista se perderá el partido contra el Lugo correspondiente a la quinta jornada de liga en Segunda División.

Este martes el futbolista entrenó en solitario seguramente para llegar con ritmo a los partidos con Croacia. Restan dos encuentros más del campeonato regular antes de la cita internacional, contra Sabadell y Tenerife y falta por conocer si durante este periodo de tiempo hasta el próximo 5 de octubre, el Valladolid habrá subido o no su oferta por el jugador autor de trece goles la pasada temporada. Por el momento los poco más de cuatro millones que ofrece se quedan cortos partiendo como referencia los quince de su cláusula y esta situación de impás se prolonga en el tiempo y seguramente no se resolverá hasta que el mercado entre en su recta final. El Mallorca quiere que Budimir se quede, pero en caso de que el jugador fuerce su salida, la cifra que se cobre tiene que ser mucho más elevada.

Por ejemplo, el Real Valladolid traspasó a Salisu al Southampton por la totalidad de la cláusula del jugador que ascendía a 12 millones de euros. Ahora, en un escenario donde el club de Pucela es el que quiere comprar, el Mallorca se sitúa exactamente en la misma posición y se remite también a su cláusula.

El objetivo del Mallorca es ascender a Primera División y por lo tanto necesita de un jugador del potencial de Budimir por lo que dejarle marchar supondría un revés importante en su planificación. Es cierto que desde el punto de vista económico podrá engordar sus arcas en un tiempo de dificultad económica mayúscula, pero el reto del ascenso require de buenos futbolistas y no quedará más remedio que invertir lo que se pueda cobrar por una posible venta de Budimir. Otra aspecto peligroso es el margen de tiempo del que puede disponer el Mallorca para acudir al mercado y encontrar un sustituto de garantías. Si bien la dirección deportiva tiene varias opciones sobre la mesa, lo cierto es que un escenario de este tipo pone a prueba a cualquier director deportivo y al club perjudicado. El Valladolid de momento juega sus cartas no elevando la oferta y el jugador se mantiene a la espera tras dar a conocer al Mallorca su intención de abandonar el club y no cumplir el contrato que firmó en su momento. Por su parte el Mallorca y en especial su entrenador se arma de paciencia al no poder contar con Budi y solo espera que el tiempo pase para saber qué depara el futuro en relación a este conflicto.

Cita

Por el momento no hay más novedades que la producida en las últimas horas cuando Croacia confirmó la citación del delantero. Pese a no jugar esta temporada en el Mallorca ni en pretemporada ni tampoco ya con el torneo empezado, el seleccionador croata continúa reclutando al punta, que todavía no ha debutado con la absoluta de su país. García Plaza desveló hace una semana que no citaba al delantero porque este le había manifestado que no se encontraba mentalmente bien para jugar y que por lo tanto lo que no iba a hacer él como técnico es «arrastrar» al futbolista a las convocatorias. Ya se demostró ante el Rayo que Budi no está con la cabeza aquí.

Cuatro capitanes de baja en el Sabadell

El central Aleix Coch, jugador del CE Sabadell, estará varias semanas fuera de los terrenos de juego por una lesión muscular en el vasto externo de la pierna izquierda, sin que se confirme el tiempo de baja en el comunicado emitido por el club. Aleix sufrió un golpe durante el partido disputado el sábado en Vallecas por el que tuvo que ser sustituido por Jesús Olmo. Antonio Hidalgo no podrá contar con ninguno de los cuatro capitanes ante el Mallorca: Angel Martínez, Pedro Capó, Edgar hernández y ahora Aleix Coch. Un aluvión de bajas para el rival balear.