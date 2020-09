Estreno entre la ilusión y la incertidumbre

El Real Mallorca arranca una nueva temporada en Segunda División, concretamente el equipo balear da inicio a la 37 campaña en la categoría de plata y lo hace ante un Rayo Vallecano (16:00 horas) que exigirá al máximo y desde el primer minuto.

Lejos quedan ya esos partidos entre ambos equipos con el ascenso como meta en esos playoff de ascenso de vértigo de la década de los noventa. Hoy vuelven a verse en Segunda y el Mallora lo hace entre la ilusión por volver a ser de los mejores de la categoría, pero también con la incertidumbre que despierta un proyecto a medio construir. El hecho de que el mercado esté todavía abierto crea una situación de provisionalidad en todos los equipos y el Mallorca no es menos. El futuro de un hombre importante como Budimir no está cerrado y puede darse perfectamente la circunstancia de que juegue un par de partidos en Segunda con el Mallorca para después fichar por un Primera o irse a otra liga europea. Incongruente total. Pero hoy vestirá de rojo, lo hará él y el resto de compañeros, aunque todas las caras serán conocidas de años anteriores.

Iván Bravo en el lateral izquierdo será la principal novedad, el resto serán los viejos conocidos del curso pasado e incluso de los anteriores. Pero la incertidumbre no solo alcanza al proyecto, también al desarrollo de la competición. De entrada los partidos serán a puerta cerrada sin que haya todavía fecha para empezar a abrir las puertas además de permanecer siempre vigente la posibilidad de que la pandemia pueda modificar también el normal desarrollo de la competición.

Muchos interrogantes, pero una única verdad: hoy empieza lo bueno. Tras una pretemporada también diferente, pero bien aprovechada, García Plaza tratará de dar visibilidad a su hoja de ruta. Quiere un equipo potencialmente fiable en defensa y a partir de ahí crecer. Es un buen tratado de intenciones, pero no será fácil conseguirlo y como muestra está lo sucedido el pasado curso. Sin embargo, ahora se compite en Segunda y no en Primera y posiblemente ahí el once balear pueda mostrar una firmeza atrás muchos más consistente. Mientras tanto el Rayo se presenta con Iraola, uno de los técnicos que entró en la terna de posibilidades para el banquillo bermellón aunque finalmente ganó al primera opción, la de García Plaza. El tránsito por el desierto arranca con la necesidad de ganar porque en una Segunda tan competitiva cada punto cuenta.