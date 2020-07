Vicente Moreno: «Ahora es momento de pedir disculpas»

El entrenador del Real Mallorca manifestó al final del encuentro disputado ante el Granada que ahora lo que toca es pedir disculpas a la afición por no haber logrado mantener la categoría. «No creo que sea momento de hablar de nada más que no sea pedir disculpas, especialmente a mucha gente, uno es responsable de mucha gente, de la que tienes detrás, sabíamos que era muy difícil desde el inicio y aprovecho para pedir disculpas a todos, a todos los que confiaban, los que tenían puestas las esperanzas en lograr el objetivo, a los mismos jugadores, de los que yo he sido responsable de no hacerles encontrar este objetivo y lo padezco por ellos porque han creído en mí hasta el último momento», manifestó Moreno. El técnico añadió al respecto que «los futbolistas lo han hecho lo mejor que han podido y tengo que pedirles disculpas a ellos, a la familia del club, a los trabajadores que sienten mucho el escudo y la entidad. Y sobre todo a los aficionados que han estado ahí empujando todo este trayecto hasta el día de hoy, que han creído en nosotros y no hemos podido darles lo que merecen. Como responsable no tengo otra cosa que pedir disculpas. Ya pensaremos en otras cosas más adelante», apuntó.

«Ha sido muy difícil llegar a este tramo final. El partido ha sido un calco de lo que ha sido la temporada en sí. Se ha hecho un buen encuentro, en un momento determinado se ha podido dejar el partido casi resuelto con uno a cero o uno a uno y los errores en un área o en otra lo ha determinado. No hemos tenido nada de suerte en el tema del VAR, expulsiones, penaltis...sin ser ninguna crítica y nos ha faltado esa pizca de suerte cuando hacemos las cosas», declaró el entrenador del Mallorca.

Méritos

«La sensación siempre ha sido que por los méritos siempre hemos merecido más, pero no nos ha alcanzado. A la afición le estamos muy agradecidos porque hemos sentido desde el minuto uno su apoyo. Hemos sentido el cariño y su empuje. La gente es inteligente, es una afición de un club con mucha historia y ha vivido muchas cosas y ven que los que hemos estado ahí nos hemos dejado la vida en todo lo que hemos hecho, desde el primer día al último y cuando uno hace esto la mayoría te lo agradece y lo valora y no te pide más porque sabes que no puedes dar más». añadió el valenciano.

Recordó Moreno que el equipo ha logrado grandes números los años anteriores y que ahora en Primera todo ha sido mucho más difícil. «No hay que olvidar que en Segunda B rozamos la perfección, en Segunda A con muchas dificultades luchamos con equipos potentes y también logramos números excepcionales y subimos quedando quintos en la clasificación y eso es muy complicado. Fue todo redondo hasta ese momento y este año en Primera la dificultad era mucho mayor y hemos estado vivos hasta casi la última jornada y por poco no logramos el milagro o poned el calificativo que queráis y ahora la vida continúa y cuando digo lo de los nuevos retos lo digo porque uno no se puede parar y hay que seguir y entrenar como estaba previsto y ir con toda la ilusión a Pamplona, tocados, pero con ganas», dijo el técnico.

Despedida

Sin llegar a manifestarlo, la rueda de prensa de Moreno sonó a despedida, aunque no respondió abiertamente ninguna cuestión relacionada precisamente con su futuro.

Todavía quedan un par de entrenamientos en Palma y un último partido de Liga, el intrascendente encuentro que jugará este próximo domingo en Pamplona ante Osasuna. El preparador valenciano tiene previsto poner punto y final a su etapa al frente del equipo balear a final de temporada y ya la semana que viene habrá novedades al respecto porque los tiempos esta temporada corren muy deprisa.

Hay poco margen para confeccionar el equipo e iniciar la pretemporada con el punto de mira puesto en el mes de septiembre, que es cuando va a arrancar el próximo campeonato liguero también en Segunda División.

El club tiene ya en carta una larga lista de jugadores y dos planificaciones avanzadas, una para Primera División y otra para Segunda y ahora hay que avanzar en todos los sentidos. Al margen de lo que pueda suceder esta semana, con vistas a la próxima está prevista una comparecencia de los principales responsables de club, incluido el presidente Andy Kohlberg ante los medios.