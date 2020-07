Moreno: «Veremos cómo queda todo cuando finalice la temporada»

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, no entró en demasiados detalles sobre las cuestiones relacionadas con su futuro que apuntan a la marcha del club balear pese a tener contrato en vigor. El técnico valenciano dedicó gran parte de su intervención a responder cuestiones relacionadas con el partido ante el Granada, pero no pudo evitar la pregunta de si será el preparador del equipo rojillo la próxima temporada: «Nadie es capaz de asegurar nada y siempre contesto con la misma pregunta, no sé si vosotros sois capaces de asegurarme que mañana vais a estar trabajando en el mismo lugar. Yo estoy en la misma tesitura que cualquier otra persona y no hay mucho más que decir. Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa se hablará cuando termine la temporada, esta es mi forma de proceder desde el primer año que llegué», declaró el técnico valenciano.

Sobre la situación vivida estas últimas horas a raíz de las informaciones que apuntan a su intención de abandonar el Mallorca a final de temporada, Moreno añadió: «Cuando se llega a final de temporada se haya hablado de lo que se haya hablado, personalmente nunca he hecho referencia a mi futuro. Siempre he dicho que lo más importante es el colectivo y hablar de otra cosa que no sea el partido es desestabilizar y cuando acaban las temporadas, que queda nada, ya veremos cómo queda todo porque el presente siempre marca el futuro y eso no cambia y lo más importante es lo colectivo y el partido y lo individual, sea un tema del entrenador o de cualquier otro, está en segundo plano». «Yo no he dicho nada y no tengo que decir nada sobre este tema, no he hablado con nadie de esta cuestión. Es una situación que no solo me pasa a mí, pasa a otros entrenadores y siempre digo que hablar de temas individuales no toca ahora y sí del partido ante el Granada, que es lo importante, todo lo demás está de más».

Sobre la posible filtración de los detalle que apuntan a su marcha del club, Moreno ha explicado que él desconoce quién ha podido ser. «No me preocupe, no voy a estar todo el día pendiente de las informaciones que salen o dejan de salir, solo invierto mi tiempo en el partido ante el Granada. No tengo tiempo para otra cosa que no sea esto. No ocupo tiempo en lo que no puedo controlar. Se dicen muchas cosas de entrenadores y jugadores y es algo habitual que pase a estas alturas de temporada», manifestó Moreno.