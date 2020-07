Moreno: «El esfuerzo ha sido brutal pero no nos sirve»

El técnico del Real Mallorca, Vicente Moreno, no podía ocultar su malestar por el revés sufrido este domingo ante el Sevilla. El preparador valenciano no quiso entrar a valorar su diálogo con el colegiado sobre las jugadas polémicas de la primera mitad y destacó el esfuerzo realizado para intentar atrapar un resultado positivo en el Sánchez Pizjuán, aunque admitió que su equipo no tuvo «su mejor partido» en el aspecto técnico ante un rival de mucho nivel y «poderoso sobre todo a nivel físico».

«El equipo ha hecho un esfuerzo tremendo, pero teníamos delante un equipo muy poderoso, sobre todo a nivel físico, y al final ha sido un esfuerzo brutal que no nos sirve. La lectura no puede ser más que negativa», resumió Moreno a la finalización del encuentro.

Colegiado

Durante el descanso del choque mantuvo un diálogo con Cordero Vega que fue captado por las cámaras del túnel de vestuarios, pero el entrenador bermellón rechazó desvelar las impresiones que intercambió con el trencilla antes de reanudarse la segunda mitad. «Son cosas que se quedan ahí. En un momento del partido puede haber una forma dispar de ver algunas acciones y la interpretación sobre señalar un penalti, pero hemos hablado de las acciones que se han dado sin más», apuntó.

El técnico mallorquinista tuvo palabras de elogio hacia la actitud mostrada por sus hombres durante un encuentro en el que precisó que les faltó «finura» para elevar sus opciones de éxito. «Los chavales se lo han dejado todo, pero a nivel técnico con el balón no ha sido nuestro mejor partido. Hemos tenido muchas pérdidas, pero también en buena medida por la presión que nos hacía el rival. Un equipo como el Sevilla, por su forma de jugar, te obliga a tener un plus de finura, pero perdíamos demasiados balones. Ni el control ni el pase eran buenos y le das muchas ventajas al rival», argumentó el de Massanassa.

Las cuentas de la salvación se complican, pero Moreno deja clara la hoja de ruta en el tramo final. «Tenemos que dedicarnos a pensar en nosotros. Quedan dos y tenemos claro lo que hay que hacer. Tenemos la necesidad de ganar los dos, es lo que tenemos que intentar. Si ganamos los dos vamos a tener alguna alternativas, pero primero hay que hacer los deberes y esperar», finalizó.