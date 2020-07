El Atlético se cruza en la ruta de la salvación

El Atlético de Madrid se cruza este viernes en el camino del Mallorca en una función de altura que se dirimirá a las 22:00 horas en el Wanda Metropolitano. Posiblemente sea el peor rival junto al Madrid en esta recta final de temporada, pero así es el calendario y así es la nueva normalidad del fútbol español. La goleada de esta semana ante el Celta ha permitido a los baleares aumentar la confianza en su trabajo y volver a creer que la salvación es posible.

Sin embargo, el Atlético no es el Celta y para mayor dificultad, Vicente Moreno no podrá contar con Budimir y Valjent, ambos sancionados. Tampoco con Lumor, lesionado una vez más. Está después el controvertido asunto del VAR. No existe un criterio exacto por el cual el videoarbitraje juega en contra o a favor. Pero lo cierto es que los árbitros tanto los del laboratorio como los del terreno de juego están absolutamente desbordados y en esta situación de máxima confusión nunca sabes si te beneficiarán o te perjudicarán. En cualquier caso los encuentros en estos momentos son de muy difícil pronóstico porque son interminables, se juegan varios partidos en uno y entre pausas para repetir jugadas y cambios, todo es posible.

La concentración juega un papel fundamental y quedó demosrado en los últimos partidos que jugó el Mallorca ante el Athletic Club y Celta. Desaparecer una parte es entregar el partido, como ocurrió en San Mamés y eso es lo que no puede permitirse este viernes el equipo de Moreno.

Las bajas son de peso y el entrenador tendrá que saber administrar esfuerzos y cubrir con criterio tanto la defensa como la zona más avanzada. Sedlar se perfila como titular mientras que Cucho y Kubo pueden ser las puntas de lanza. Está todavía cerca el partido contra el equipo vigués, pero a la conclusión del choque en el Wanda habrá cinco días de por medio hasta llegar al otro encuentro frente al Levante. Por este motivo posiblemente el técnico se pueda permitir el lujo de salir con todo sin reservar a prácticamente nadie. Porque si el fútbol es un estado de ánimo, tras la victoria contra el Celta el equipo seguro que estará menos cansado porque las victorias y más las goleadas tienen ese factor motivacional que alimentan el cuerpo y el alma.

A todo esto, un triunfo en el Wanda sería mandar un mensaje alto y claro al propio Celta y al Alavés, equipos que todavía están metidos de lleno en el lío. Hoy no se desciende ni tampoco se logra la salvación, pero regresar con tres puntos de Madrid pemitiría soñar ahora sí en grande y agarrarse con las dos manos a la liana de la permanencia.