El Mallorca se exige levantarse en La Catedral

El Mallorca vuelve a encontrarse con otro partido a cara o cruz, con otra final que no se puede escapar y con tres puntos que es innegociable que viajen para Palma con el equipo. San Mamés (14:00 horas) acogerá el encuentro entre el Athletic Club y el conjunto bermellón en una nueva función dramática para tratar de sellar la permanencia.

En este escenario todo lo que no sea una victoria es bajar un escalón más hacia el infierno con el agravante de que de cada vez hay menos tiempo para engancharse al corte bueno. Y esta pasada jornada el Eibar y el Celta dieron ese pequeño paso, pero que representa un enorme salto en lo numérico y sobre todo en lo anímico.

El conjunto de Ipurua está a seis puntos y no dar un paso de tres significará poco o nada para los mallorquinitas. El tratado de intenciones puede variar algo, pero no parece razonable que Moreno se mueva mucho del plan que tiene para este final de temporada, con cinco hombres atras y una zona central de mucho trabajo con Salva, Dani y Baba a la espera de que aparezca la magia de Kubo y la finalización de Budimir. Por ahora no hay ni una cosa ni la otra. Take es incisivo, persistente, pero poco decisivo. Budimir por su parte necesita del gol para resucitar y este tras la pandemia no ha logrado todavía batir a ningún rival.

El Mallorca estuvo cerca de puntuar en Villarreal y durante un buen puñado de minutos el equipo metió miedo al rival e incluso estrelló dos balones a la madera. Los partidos ante el Barcelona y el Real Madrid tienen componentes difíciles de manejar. Además de la calidad de los rivales y de las ayudas arbitrales, los equipos como el Mallorca lo tienen imposible. Ahora bien, en San Mamés la reacción debe ser real. Y eso que el rival también es de nivel top tanto por su calidad sobre el verde como por su enorme historia. Pero como siempre dice Vicente Moreno no queda otra que jugar con atrevimiento y descaro y superar un momento muy complidado porque es ahora o nunca. Ganar y levantarse o perder y fiarlo todo a uno de eso milagros que muy de vez en cuando suelen darse en el fútbol. El rival sueña con engancharse a Europa y por ahí tampoco puede dejar que los puntos se escapen. Es un duelo de necesitados, aunque cuando se aproxima el final de temporada el que requiere de los puntos para respirar suele permanecer mucho más en los partidos que quien busca puntos para redondear la temporada.