El sueño de Cucho

El delantero colombiano del Mallorca Juan Camilo Cucho Hernández ha confesado que «sueña con marcarle un gol al Barça desde hace dos meses y 29 días», en alusión a las ganas que tiene de ser decisivo el sábado en Son Moix en el choque ante al equipo de Messi y a la interrupción de LaLiga en la jornada 28 por el coronavirus.

El Mallorca, en zona de descenso con 25 puntos en la tabla, recibirá al FC Barcelona que defenderá su liderato. «Jugar ante el Barcelona es un bonito partido para empezar. En lo personal me gusta enfrentarme a esta clase de equipos y afrontar estos retos”, dijo el Cucho.

«Tanto a ellos como a nosotros nos espera algo nuevo y cualquier cosa puede pasar. Es obvio que tenemos que tener claro a quién vamos a enfrentar y lo difícil que va a ser poder conseguir los tres puntos. En este nuevo sistema (partidos cada tres días sin público) todo puede ocurrir, aunque, con un buen trabajo y un poquito de suerte, que siempre se necesita contra estos equipos, podemos ganar el partido», añadió.

El delantero sudamericano explicó que el Mallorca «llega bien» al choque contra el líder tras el confinamiento, pese a que le resultó «raro no poder convivir con nadie» y también opinó sobre el ‘crack’ argentino Leo Messi, a quien definió como un futbolista «siempre peligroso».

«Leo es un plus para el Barça, siempre va a ser peligroso para cualquier equipo: Si él viene con ganas (a Son Moix) nosotros tenemos el doble, seguramente», precisó.

A la pregunta de si el Mallorca debe jugarle de tú a tú al Barcelona, como algunos de sus compañeros han declarado, Cucho respondió que sí aunque con matices. «Sí porque somos once contra once, pero obviamente todos sabemos que ellos son unos de los mejores equipos el mundo. Tenemos que tomar precauciones, aunque lo importante es que para ganar nos tiene que salir un partido perfecto y tener un poquito más de suerte. Hay que ser cautelosos pero sin miedo de enfrentarnos al Barça ni a ningún equipo. Saldremos con todo para lograr nuestro objetivo», precisó. «Se va a notar no poder estar con nuestra gente, pero hay que acostumbrarse», finalizó.