Lago Junior: «Si le pasa algo a mi familia no me lo voy a perdonar en la vida»

Lago Junior lo tiene claro. El futbolista marfileño del Real Mallorca quiere volver a competir cuanto antes, pero siempre y cuando se pueda hacer «sin riesgo». Un factor clave para el extremo africano, que lo matiza y subraya de forma enérgica al ser cuestionado por las posibles fechas del regreso a la actividad de LaLiga por la pandemia de coronavirus. «En mi caso, mi mujer es una persona de riesgo porque es asmática. Y si voy a un partido y al volver a casa la contagio y le pasa algo no me lo voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar la decisión todos pero a mí me parece una locura», argumentaba el africano en declaraciones al programa El Partidazo de #Vamos.

El jugador bermellón considera precipitado que se hable de una posible vuelta a los entrenamientos a partir del próximo 11 de mayo. «No puedo tomar decisiones, no soy nadie para decir lo que hay que hacer. Pero con lo que está pasando me parece pronto. Todavía hay muchos muertos», recalca.

A Lago, de momento, tampoco le convencen las explicaciones acerca de los test a los que se someterían los futbolistas antes de calzarse otra vez las botas. «Si los hacemos estaremos mucho más tranquilos, pero no tenemos ninguna información y ni el club ni el médico me han hablado de los test. Solo hablo de lo que veo cada día», explica el 11 mallorquinista. «Si sabemos que los que van a competir no tienen coronavirus nos dejan mucho más tranquilos a todos, eso sí. Pero si vamos a jugar a otra ciudad, a Barcelona o Madrid, por poner un ejemplo, tienes que ir de aeropuerto en aeropuerto, de avión en avión, de hotel en hotel... Puede ser un riesgo. Aunque yo no soy nadie para decidir». Lago entiende, a su vez, que las precauciones que se toman en la vida diaria para prevenir el virus poco tienen que ver con las que habría que aplicar en el deporte de alta competición. «Cuando voy al Mercadona lo hago con guantes y mascarilla y al llegar a casa me lavo bien las manos. Es todo mucho más seguro. Pero en el fútbol, ya sea en un entreno o en un partido, sudas, te tocas la boca, te tocas la nariz... Es distinto».

Lago Junior, a su vez, se muestra tajante al responder a quienes defienden que al Mallorca le conviene que se declare nula la temporada al estar en puestos de descenso. «No tiene nada que ver. Estamos a un punto de la salvación y quedan todavía once partidos. Hay muchas posibilidades. Lo primero es la salud. Quiero mucho a mi familia y no quiero que por mi culpa le pase nada a mi mujer o a mi niña», asevera.