Espanyol-Real Mallorca, en directo

El Real Mallorca se enfrenta hoy al nuevo Espanyol de Abelardo Fernández en un duelo clave por la permanencia. Nuevo por lo renovado del plantel y por las expectativas generadas, pero con pocos cambios respecto a lo que ha ofrecido el equipo blanquiazul esta temporada.

El Espanyol todavía no han ganado en casa, por lo que se trata de una oportunidad de oro para que el equipo de Vicente Moreno trate de alzar el vuelo e intentar abrir tierra de por medio. No será fácil porque los números del Mallorca fuera de la Isla son muy pobres: solo un punto. Casi nada.

Es cierto que la oportunidad es magnífica, pero para ello será necesario ofrecer la mejor versión y no cometer errores como los protagonizados ante Granada y Real Sociedad. Si el fútbol fuera una ciencia exacta, el resultado claro, diáfano e indiscutible sería la X. Pero esto no son ni matemáticas, ni álgebra ni nada que se le parezca, es fútbol y todo está abierto