Sergi Darder: «Este partido supone una doble motivación para mí»

Antes de abrirle las puertas de su casa al Mallorca, Sergi Darder Moll (Artà, 1993) reconoce dos cosas: que el domingo juega el partido más importante de la temporada hasta el momento y que le motiva especialmente enfrentarse por primera vez al conjunto balear. El centrocampista comparecía ayer ante los medios para explicarlo. Esta es la transcripción de la rueda de prensa.

—¿La salvación del Espanyol pasa por ganar partidos como el del domingo contra el Mallorca?

—Sabemos de la importancia del partido. Creo que no servirá de nada si digo que es una final o no lo es. Seguramente es el partido más importante de la temporada por lo que llevamos hasta ahora, porque después de perder en Granada es casi una obligación ganar, pero no acaba la Liga. Es importantísimo ganar, pero si lo hacemos tampoco habremos hecho nada y si perdemos estaremos a cuatro o cinco puntos, que es prácticamente la distancia a la que hemos estado hasta estos últimos partidos y hemos seguido vivos. Todo el mundo sabe de la importancia del partido: la plantilla, la afición… Vendrá mucha gente, el equipo está mentalizado y ojalá ganemos unos cuantos partidos seguidos para no tener más finales así y salir un poco de ahí.

—El único partido que no ha jugado esta temporada es el de Son Moix ¿Será especial enfrentarse al equipo de su tierra?

—Recuerdo que fue uno de los peores días desde que estoy aquí por la ilusión de jugar contra el Mallorca. Cuando ascendió lo primero que hice fue mirar el calendario para saber cuándo iba a jugar contra ellos, allí y aquí. No he tenido nunca la suerte de hacerlo y por eso este partido supone una doble motivación: por la importancia que tiene y por enfrentarme al Mallorca. Sí que es verdad que me gustaría que se salvara, pero lo primero es que nos salvemos nosotros y eso pasa por ganar este domingo en casa. Me hace mucha ilusión este encuentro.

—¿Los problemas que sufre el Espanyol en su estadio son más mentales que futbolísticos?

—Miedo no, tenemos ganas. Lo que pasa que a veces eso se complica. Cuando no se ganan partidos nos gustaría decir que no pasa nada, pero todos sabemos que lo que funciona en el fútbol es la cabeza y si la cabeza no quiere las piernas no funcionarán. Intentamos olvidarnos de todo en cada partido pero es imposible. También sabemos que el Mallorca es el peor visitante. El que se avance en el marcador no sé si se llevará el partido, pero tendrá más facilidades. Es un partido muy importante para los dos y creo que aún más para nosotros. La cabeza será importantísima y lo que no podemos hacer tampoco es dejarnos llevar al principio por la ansiedad. Intentar aprovechar nuestra motivación al comienzo sin que tampoco nos pase nada en contra porque después será muy difícil remar contra la corriente. No podemos permitirnos esos lujos ni regalar goles y minutos. Si nos ganan, que sea mérito suyo y no demérito nuestro.

—¿Qué le está aportando un futbolista como Raúl de Tomás?

—El equipo ha mejorado mucho con él y ya no solo con goles. También la llegada del nuevo entrenador nos ha liberado y nos ha dado más confianza. Aunque nos gustaría tenerla más por los resultados que por las sensaciones. Estamos a tiempo de recuperarla, de practicar un buen juego de aquí a final de temporada, pero en estas situaciones no podemos arriesgarnos a según qué. Raúl nos ha dado mucho delante porque es un jugador que siempre quiere la pelota en estos momentos de dificultad y eso cuesta. Sabes que con él siempre pueden pasar cosas. Viene con muchas ganas, no ha tenido la presión que arrastramos el resto desde el principio y nos está ayudando mucho.

—El exceso de ganas al jugar en casa puede generar ansiedad ¿Cómo se gestiona esa situación?

—Es complicado porque tenemos que salir motivados y sabemos el riesgo que corremos. Todos los rivales conocen nuestras armas y saben que los primeros minutos saldremos a hacer un esfuerzo, aunque nos pueda pesar al final, y que trataremos de apretar, pero no podemos desesperarnos porque un gol en contra en los primeros instantes te puede dejar muy tocado.

—¿No cree que es un partido para tomárselo con calma y sin perder el control?

—No podemos caer en el partido que ellos quieran. El míster ha analizado bastante bien al Mallorca como para saber donde nos pueden hacer daño y no podemos ir a lo loco y tirar el partido en diez minutos. A la afición hay que engancharla y hay que hacerlo al principio. Si salimos a verlas venir no lo haremos. Hay que salir a por el partido desde el minuto uno y que se vea que el equipo quiere ganar más que el Mallorca y que necesita ganar más que el Mallorca.