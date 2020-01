Tiempo para frenar el temporal

Esta Liga sin mucho sentido en la que es imposible tomar velocidad de crucero por sus continuas interrupciones se reanuda hoy otra vez y si el tiempo no lo impide, este domingo el Mallorca (12:00 horas/Movistar LaLiga) vuelve a la competición con la necesidad de frenar el temporal deportivo en el que anda metido y hacerlo a costa de uno de los grandes, el Valencia CF.

La última victoria de los de Vicente Moreno fue el año pasado, concretamente el 10 de noviembre ante el Villarreal, a partir de ahí entró en barrena hasta caer en descenso. Ahora toca levantarse y hacerlo contra el conjunto de Albert Celades. No es un buen rival por la calidad que atesora, pero lo cierto es que un triunfo ante el conjunto ‘ché’ supondría una inyección enorme de moral para los baleares. La llegada de Alex Pozo permite al preparador valenciano aumentar sus prestaciones en el carril diestro por lo que si no este mediodía, seguramente la próxima semana Fran Gámez pasará del campo al banquillo. Con Sastre lesionado, el técnico armará una zaga con el sevillano y Lumor en los costados y previsiblemente tres centrales con Valjent, Sedlar y Raíllo.

Le ha costado a Moreno tocar piezas durante la temporada, pero su primer plan ha llevado al equipo al descenso y seguir por ese mismo camino conduciría directamente al abismo de Segunda. Tampoco jugar con cinco atrás no fue una solución en Granada, el último de los partidos que jugó y perdió el equipo balear, pero se perdió mucho tiempo con Lago en una posición de esas indeterminadas donde no sabía si atacar o defender. Corregido el desajuste en el segundo tiempo el Mallorca se armó de valor para plantar cara y competir y este domingo no quedará más remedio que hacerlo desde el minuto uno.

El Valencia no permitirá un segundo de duda y si los baleares no salen con las ideas claras el rival seguro que aprovechará los momentos de incertidumbre. Si lo que Moreno tiene pensado se lleva a cabo con acierto, el once balear tiene capacidad para sorprender —con Kubo— opciones de ganar por velocidad —con Lago— posibilidades de remate —con Budimir— y recursos para buscar la mejor alternativa en ataque con Salva Sevilla. Pero la necesidad principal es no encajar porque todo lo que sea ir por detrás en el marcador supone un escalón por momentos insalvable para los mallorquinistas. El Valencia retomará una Liga en la que su trabajado triunfo ante el Eibar le permitió por fin entrar en los puestos europeos.

Conseguido ese objetivo, el siguiente reto del equipo de Albert Celades es entrar en los que dan derecho a repetir en la Champions y un triunfo en Palma es capital. Una de las incógnitas del encuentro es saber quién ocupa la portería valencianista después de que el técnico, pese a estar recuperado Jasper Cillessen, apostara en los últimos choques, semifinal de la Supercopa incluida, por Jaume Doménech, que era su habitual suplente.

El grave error del portero de Almenara en el choque en Yeda ante el Madrid podrían restarle opciones de seguir en el once titular. Finamente, el delantero Rodrigo Moreno y el defensa argentino Ezequiel Garay se han quedado fuera de la lista de convocados por sus problemas físicos, mientras que Ferran Torres se ha recuperado de sus molestias en el pie y ha entrado en una convocatoria a la que también regresa el coreano Kang In tras varias semanas de baja. El partido será dirigido por Melero López, (ya pitó el Mallorca-Eibar, 2-1). Hay amenaza de tormenta.