Granada-Real Mallorca, en directo

Vicente Moreno se ha visto obligado a retocar el once por las bajas de los sancionados Iddrisu Baba y Ante Budimir. En su lugar, el técnico masanero apostará por Josep Señé y por el Cucho Hernández, que debutarán como titulares en la Liga en el presente campeonato. En defensa, la principal novedad es la presencia de Aleksander Sedlar en el lateral zurdo en detrimento del ghanés Lumor. Este es el primer once del Mallorca en el año 2020 💥 Once inicial 🆚 @GranadaCdeF



Reina

Gámez

Sedlar

Raíllo

Valjent

Señé

Salva Sevilla

Dani Rodríguez

Take Kubo

Cucho Hernández

Lago Junior



✅ Patrocina: @Safra_21 #JuntsSomMillors👹 #Endavant💪🏻 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) January 5, 2020