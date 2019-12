Pendientes del Levante-Celta

El Mallorca pasará la jornada del domingo pendiente de lo que suceda, sobre todo, en el estadio Ciutat de València. El conjunto de Vicente Moreno, que este sábado encadenaba contra el Sevilla la quinta jornada consecutiva sin ganar, necesita que el Celta no puntúe en su visita al campo del Levante para mantenerse alejado de las posiciones de descenso y disfrutar del parón navideño desde una perspectiva mucho más relajada.

El Levante llega reforzado a este partido tras su importante victoria de hace una semana ante el Granada y después de haber resuelto con comodidad la primera ronda de Copa del Rey al derrotar al Melilla por 5-0 en un partido que sirvió para que futbolistas como Hernani, Sergio León o Coke cogieran confianza.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Óscar Duarte, Rubén Vezo, Iván López, Gonzalo Melero y Rober Pier, pero ha recuperado a los defensores Jorge Miramón y Carlos Clerc y también ha convocado al defensa del filial Eliseo Falcón. A pesar de que Miramón se retiró lesionado en Granada, el lateral aragonés, en principio, se mantendría en el once inicial en el lateral diestro y Carlos Clerc, que se perdió el duelo en Los Cármenes por unas molestias, regresaría al equipo titular en detrimento de Toño García.

El Celta, que lleva siete jornadas seguidas en descenso, está obligado este domingo a puntuar en su visita al Ciutat de Valencia, donde nunca ha perdido como equipo de Primera División.

La victoria del Eibar frente al Granada deja al conjunto gallego sin margen de error, pese a que el tropiezo del Mallorca este mediodía contra el Sevilla (0-2) le permitiría acabar el año fuera del descenso en caso de vencer mañana al Levante.

La llegada de Óscar García Junyent ha dado otro aire al Celta, aunque esa mejoría no ha estado acompañada de victorias. Con el técnico catalán, el balance es de una victoria, dos derrotas y otros tantos empates. Un pobre balance para una plantilla construida para pelear por objetivos más ambiciosos.

Salvo sorpresa mayúscula, los cinco futbolistas que descansaron en la Copa del Rey -Rafinha, Lobotka, Okay Yokuslu, Olaza y Araujo- regresarán al equipo titular, al igual que aquellos que viajaron a Calahorra pero no disfrutaron de minutos ante el Peña Azagresa: Iago Aspas, Pione Sisto y Aidoo. Rubén Blanco también es indiscutible en la portería, por lo que el dilema está en el lateral derecho, donde Kevin Vázquez le está peleando la titularidad la capitán Hugo Mallo, y en el puesto que resta por cubrir en el centro del campo, que sería para Brais Méndez si Óscar decide repetir el once que alineó ante el Mallorca.

Otro partido importante en la batalla por la permanencia se jugará en Butarque, donde se encontrarán Leganés y Espanyol, penúltimo y último clasificado de LaLiga Santander respectivamente. Más allá del impulso moral, ganar supone también contar con una ventaja en caso de igualdad clasificatoria. El detalle no es menor ya que a la postre podría marcar la diferencia entre la continuidad en la máxima categoría del fútbol español y el descenso.