¿Misión imposible en Barcelona?

Asoma este sábado el Mallorca por las inmediaciones del Camp Nou, un estadio donde esta temporada nadie ha ganado y nadie ha puntuado. Juegan los de Vicente Moreno frente al FC Barcelona (21:00 horas, TV Movistar LaLiga Partidazo) en un choque desigual que enfrenta a un equipo con un poder económico y deportivo sencillamente galáctivo contra otro terrenal como lo son gran parte de los equipos de la Liga.

Porque exigir a cualquier rival de Primera que no sea el Madrid que vaya al Camp Nou a jugar de tú a tú al Barça es hoy por hoy una imprudencia y una temeridad. Tampoco se trata de reducirlo todo a esa frase de Johan Cruyff tan sencilla de «salid y disfrutad». Hay un término medio, pero lo cierto es que el encuentro de hoy tiene mucho que ver con la motivación, la conjura de grupo y la capacidad de superar problemas.

A partir de ahí el Mallorca tendrá que hacer el partido de su vida y confiar en que el rival, entre balones de oro, días libres, renovaciones millonarias y el entorno que siempre lo mete todo en una coctelera termine por desviar la atención de lo verdaderamente importante en el fútbol: el partido de cada jornada.

Pero aún así, el Barcelona tiene a Messi y Messi es el Barcelona. No se sabe bien donde empieza uno y acaba el otro, pero lo cierto es que el argentino no suele tener malos días, ni días donde está de bajón ni se suele ir de los partidos. Él disfruta de lo que hace y quiere hacerlo mejor en cada encuentro y ante esto poco se puede hacer. El Mallorca tratará de buscar la fórmula de pararle, al menos de retenerle y de que no esté cómodo.

El Mallorca intentará ponerle las cosas difíciles... pero Messi es Messi. Damià Amer fue el secante de Maradona en la década de los 80 lo siguió por todo el campo y no le dejó manejarse sobre el césped. Eran otros tiempos, pero también era muy difícil. Hoy el Mallorca tiene una misión que de entrada es imposible, pero cuando el árbitro pite el partido tiene que jugarse.

Moreno cuenta con casi todo su arsenal habitual a excepción de Lago Junior. Incluso puede disponer de Cucho Hernández. Pero no hay que olvidar ni por un momento que la Liga no termina este sábado. Esto sigue y los puntos ante el Barça son importantes, pero los que hay en juego en Vigo tal vez lo sean todavía más. En definitiva, arriesgar hoy lo justo y necesario. La realidad es que el choque de esta noche enfrentará a un equipo intratable en casa contra otro que no ha logrado un solo punto fuera. Es por lo tanto un terreno poco propicio para que se lleve a cabo una reacción, pero en fútbol todo es posible.

Con Lumor sancionado, los laterales volverán a estar en manos de Sastre y Gámez y el eje de la defensa seguirá en poder de los dos de siempre, Valjent y Raíllo. Ambos cumplen con nota durante este año y ante el Barça tendrán que doblegarse. A partir de ahí Salva Sevilla, Baba, Dani Rodríguez y Kubo y un paso más adelante Febas y Budimir. Para repartir minutos está la opción del Cucho, la bala de Chavarría y la siempre recurrente de Abdón. El entrenador tiene claras sus ideas y no parece que las urgencias de la clasificación le inviten a experimentar más de la cuenta.

No parece hoy tampoco un partido ideal para empezar a mover más piezas de las necesarias. Hace dos años por estas misma fechas, el Mallorca también viajaba a Catalunya para jugar en este caso contra el Badalona. Ocho jugadores de esa plantilla estarán hoy en la convocatoria y de ellos cuatro serán seguro titulares, cinco si lo hubiese hecho Lago.

Por su parte Ernesto Valverde sigue sin poder contar con sus dos laterales titulares, Nelson Semedo, y Jordi Alba, lesionados. Así que Sergi Roberto y Junior Firpo volverán a ocupar los carriles ante el Mallorca. La otra baja por lesión es la de Ousmane Dembélé. Queda por ver si Frenkie de Jong seguirá en el once o le dará descanso en detrimento de Arturo Vidal. Juegue quien juegue en el Barcelona es lo mismo. Es un equipo descomunal. El Mallorca tendrá que dar lo mejor de sí y esperar que el Barça no tenga su día.