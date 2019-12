Vicente Moreno: «Tenemos que hacer un partido inmaculado para sacar algo positivo del Camp Nou»

Vicente Moreno ha manifestado este viernes que el Real Mallorca tendrá que hacer las cosas muy bien para poder sacar algo positivo de la visita al Camp Nou este sábado. Ante el Barcelona, ha dicho Moreno, su equipo tendrá que hacer un partido «inmaculado». «Todas las semanas son difíciles, jugar contra el Barça es todavía más difícil para todo el mundo, no solo para nosotros. Siempre es una misión difícil, ilusionante, bonita y el porcentaje de sacar algo positivo es bajo, pero siempre lo hay, uno se agarra a esa luz. Hay que hacer las cosas muy bien, unir todos los condicionantes y tener la posibilidad de sacar algo positivo. Con esa idea vamos».

Preguntado por Leo Messi, el entrenador del Mallorca ha dicho: «Si Messi no tiene el día te mete tres goles, no vale solo con que no tenga el día. Lo más importante es que cuando termine el partido, lo máximo que podamos dar lo hayamos dado, a partir de ahí tendremos alguna posibilidad siempre y cuando no estén bien», subrayó el entrenador del Mallorca.

«No existe una fórmula para frenar a Messi, depende un poco de lo que se proponga, casi sale a gol por partido y todo lo que puedas decir de este jugador sobra. Ante el Atlético, Simeone casi hasta aplaudía. Intentaremos disfrutarlo, yo pude jugar contra él de jugador, ahora tengo la suerte de enfrentarme a él como entrenador. Esperemos que no tenga su mejor partido, aunque saldrá a enseñar el balón de oro, esperemos que el homenaje quede ahí y podamos aguarle la fiesta haciendo un buen partido. La convicción y las ganas es de ganarles con Messi o sin Messi».

Sobre cómo afrontar un partido tan complicado, el entrenador ha intentado simplificar su mensaje. «Al final yo tengo claro qué me gustaría que hiciera el equipo, a ver qué nos dejan hacer ellos, no juegas contra conos, son los mejores jugadores del mundo. Si hay alternancia cuando está igualado el partido ahora con el Barça todo es más difícil. Le he dicho al equipo que hay que tener la cara dura, ser atrevidos, tener ganas de hacer cosas bien, ... después ya veremos de qué somos capaces nosotros y qué pueden hacer ellos. Todos los que han ido a jugar al Camp Nou han cambiado de dibujo, algunos han jugado con defensa de cinco, marcaje al hombre ... y han perdido todos. No es una cuestión de hacer una cosa o otra, son muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado, que no aparezcan sus virtudes y con esa ilusión vamos», explica Moreno.

El entrenador del Mallorca ha dicho que no hay una forma matemática de detener al Barça. «No digo que tengan debilidades, pero vamos a ver dónde podemos meterles mano, son los mejores del mundo. No hay una fórmula que te va a dar la victoria, si tuviera esa fórmula sería yo quien entrenara al Barça. Hay que hacerlo todo muy bien» dijo.

Por otra parte, Moreno descarta prácticamente a Lago Junior y ha avanzado que Cucho estará en la convocatoria. «Lago ahí está, sabéis perfectamente si ha participado en los entrenamientos. No ha entrenando en toda la semana. Por eso no jugó el otro día de inicio y debido al nivel que dio el equipo en la segunda parte, él fue muy justo. Es una baja importante para nosotros».

Sobre el Cucho ha añadido que «ha llegado por señales de humo el OK -de su club de origen- miramos al cielo dirección a Londres y aparecieron. Lleva mucho sin jugar y el tiempo de calidad que nos puede dar, es el que es. Gestionaremos este minutaje».