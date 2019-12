Messi contra el Mallorca: 12 citas, 12 goles

Leo Messi es un futbolista que aterra sus rivales y el Real Mallorca no es una excepción. El equipo balear se reencontrará el próximo sábado con un futbolista que promedia un gol por partido cada vez que se cruza con los bermellones: doce encuentros y doce tantos. Desde aquel doblete express —salió al campo en el último cuarto de hora— anotado en Son Moix el 29 de enero de 2006 cuando contaba con 19 años, hasta la cita del 11 de noviembre de 2012, con otros dos goles, el ‘10’ del Barcelona ha masacrado al conjunto isleño en los cinco últimos duelos de forma consecutiva.

Leo suma una docena de goles, anotados en ocho entregas, ante un Mallorca que sólo ha derrotado al Barcelona con Messi en el campo en una ocasión. Fue el 11 de mayo de 2008 cuando se impuso por 2-3 en Can Barça en el último partido dirigido por Frank Rijkaard en el Camp Nou. Su balance es de nueve victorias, dos empates y la mencionada derrota.

En esos doce encuentros frente a los bermellones, Messi ha sido titular en siete y suplente en cinco. Reparte sus dividendos entre el Camp Nou (5) y Son Moix (7). Estos son, uno a uno, los duelos entre el nuevo Balón de Oro y el Real Mallorca.

15/04/2007: Titular y no marca

Partido completo sin gol

Es su primer enfrentamiento ante el Real Mallorca en el Camp Nou y el único de sus duelos frente al equipo balear que se ha quedado sin marcar disputando todo el encuentro. El Barcelona se impuso al conjunto de Manzano en el tramo final gracias a un gol en propia puerta de Fernando Navarro en el minuto 88 tras un disparo de Saviola que se estrelló en el palo. Messi, que todavía no había cumplido los 20 años, se quedó sin ‘mojar’ por las buenas intervenciones de Miquel Àngel Moyà. El Mallorca nunca le perdió la cara al encuentro e incluso dispuso de una oportunidad inmejorable para adelantarse en el marcador en el primer acto. Víctor Valdés derribó al argentino Jonás Gutiérrez, pero éste no supo transformar la pena máxima. En el tramo final, el acelerón del Barça y cierta fortuna se tradujo en el tanto de la victoria. Con esa derrota, el Mallorca se mantenía alejado de las plazas de descenso para certificar una salvación que logró sin apuros.

11/05/2008: Rijkaard le sustituye

Su única derrota ante el Mallorca

El 11 de mayo de 2008, el Camp Nou vive un día especial por la despedida de Frank Rijkaard. El técnico holandés, que pasará a la historia por ser el técnico que hizo debutar a Leo con poco más de 17 años, dirige su último partido en el banquillo local, que desemboca en derrota (2-3). Es la única derrota del Barça ante el Mallorca con el argentino en el campo... aunque curiosamente aquel día no acabó el encuentro. Fue sustituido en el minuto 62 por Giovani Dos Santos con 2-0 en el marcador. Fue irse él y llegar la remontada con goles de Borja, Webó y Güiza.

05/02/2009: Semifinal de Copa

Juega media hora en la ida: 2-0

El Real Mallorca se cruza con el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. Después de dejar en la cuneta a Málaga, Almería y Betis, el grupo de Manzano se enfrenta al de Guardiola. Para el partido de ida, el técnico azulgrana reserva a varios titulares, entre ellos Leo Messi o Samuel Etoo. El 2-0 que le endosó a un ordenado pero inocente Mallorca debía ser suficiente para afrontar con garantías el partido de vuelta, pero el conjunto azulgrana cumplió sólo a medias, pues no logró convertir el choque de vuelta en un mero trámite.

El Mallorca, como el Espanyol en la ronda previa, buscó en la eliminatoria de Copa ante el Barça una válvula de escape a su delicada situación en la Liga. Las perspectivas de salir indemne del Camp Nou se truncaron para el Mallorca a los 35 minutos. Eso fue lo que tardó el Barcelona en abrir la lata, gracias a un centro con rosca de Bojan por la derecha que Henry conectó con un testarazo que pilló a contrapié al argentino Lux (1-0). Al choque le faltaba algo y, nada más empezar la segunda mitad, el público del Camp Nou empezó a corear a Messi. Guardiola tardó sólo diez minutos en sacar al argentino, al que el técnico azulgrana había dejado una vez más como bala de impacto letal en la recámara.

Leo se convirtió en el gran animador del partido tras la reanudación. Con Iniesta de director de orquesta Messi explotó con un par de fogonazos que hicieron levantar el Camp Nou.

Pero esta vez no hubo gol redentor del argentino, que se encontró por dos ocasiones con el cuerpo de Lux. Tuvo que ser Márquez, de impecable libre directo, quien hiciera el 2-0 un cuarto de hora antes del final. Guardiola sacó a Eto’o para buscar el tercero, pero ya no hubo tiempo para más. Un mes después se jugaría la vuelta.

04/03/2009: Gol clave y a la final

Leo acude al rescate

Pep Guardiola tuvo que recurrir a Leo Messi para certificar una clasificación que se le pudo complicar si Pinto no le hubiera detenido un penalti a Pep Lluís Martí que hubiera empatado la semifinal.

Guardiola reservó a hombres clave Etoo, Henry o el argentino, pero su banquillo no le respondió como esperaba. Con un fútbol plano y falto de intensidad, en el que sólo Iniesta planteó alternativas, fueron pasando los minutos hasta que Castro adelantó al Mallorca con un disparo desde el borde del área justo antes del descanso.

Ese gol animó al Mallorca en el segundo tiempo y dispuso de una ocasión de oro tras un penalti cometido por Cáceres sobre Castro. Pinto detuvo la pena y el Mallorca acusó el golpe de haber perdonado el empate. A partir de ahí, con Messi en el campo, el Barça fue ganando terreno y equilibrando las fuerzas. El argentino sentenció la eliminatoria a falta de nueve minutos con su gol. El grupo azulgrana conquistó el título ante el Athletic.

07/11/2009: Primer gol en casa

Suplente, marca de penalti

Leo Messi tuvo que esperar hasta su sexto enfrentamiento ante el Real Mallorca, el cuarto en el Camp Nou, para estrenar su cuenta ante el equipo balear como local. Fue en un partido que el conjunto azulgrana despachó con facilidad con un doblete de Pedro y otro tanto de Henry en el primer acto que redujeron a cenizas el tanto de Nunes que había empatado el encuentro.

Messi, al que Guardiola había reservado en el banquillo, ingresó en el terreno de juego en el minuto 50 por Pedro y fue el encargado de apuntillar al Mallorca con un gol desde el punto de penalti en el minuto 87. Keita Otchico puso el 4-2 definitivo.

27/03/2010: Jugó 40 minutos

Único duelo sin ‘mojar’ en la isla

Leo Messi ha jugado en seis ocasiones en Son Moix y solo en una de ellas se quedó sin marcar. Fue en la primavera de 2010 en un duelo que decidió Zlatan Ibrahimovic y en el que el ‘10’ azulgrana volvió a ser suplente pensando en el Arsenal. Ingresó en el terreno de juego en el minuto 50 por Iniesta y pudo marcar, pero Aouate se lo impidió con una gran intervención.

03/10/2010: Con la Bota de Oro

Nsue equilibra el tanto del ‘10’

El encuentro disputado a comienzos de octubre de 2010 arrancó con un homenaje a Lionel Messi, que le ofreció a la afición la Bota de Oro que le acreditaba como el máximo goleador de las Ligas europeas de la temporada 2009-2010. La fiesta prosiguió sobre el terreno de juego con un gol a los veinte minutos que hacía presagiar otra tarde triunfal. Pero al filo del descanso Emilio Nsué acalló el Camp Nou con el gol del empate. El Barcelona en general y Messi en particular lo siguieron intentando, pero el Mallorca amarró el empate.

26/02/2011: Allana el triunfo

La MVP sentencia en Palma

En la jornada vigésimo quinta de aquella temporada 2010-11, el Barcelona de Guardiola no falló en Mallorca pese a las bajas de varios titulares y se impuso por 0-3 en Son Moix, un resultado que le permitía ser más líder y mantener las distancias con el Real Madrid. Leo abrió la cuenta con un gran gol al filo del descanso. Keita se inspiró en Laudrup para levantar, de cuchara, el balón y el argentino marcó de vaselina y de cabeza ante la salida desesperada de Aouate.

Los otros dos integrantes de la MVP (Villa y Pedro) se encargaron de cerrar el marcador para un Barcelona que ese año conquistó la Liga.

29/10/2011: Exhibición en el 5-0

Un ‘hat-trick’ en media hora

Leo Messi escogió un día 29 de octubre de 2011 para inscribir en el registro su primer y de momento único ‘hat-trick’ contra el Real Mallorca. Fue un triplete en apenas treinta minutos. El argentino marcó en el 12, de penalti, el 21 y el 29 para allanar el camino de una de las victorias más cómodas de toda la temporada.

El Mallorca fue incapaz de detener el torrente de ocasiones generadas por el equipo azulgrana ni la voracidad de un Leo Messi que aquella campaña marcó 50 goles.

Cuenca y Dani Alves redondearon el 5-0 final para un Mallorca que abandonó el Camp Nou con la cabeza agachada y la sensación de haber sido vapuleado por un solo futbolista. Por Leo Messi.

24/03/2012: 0-2 en Son Moix

Un gol de falta abre el marcador

El Barcelona se impuso en Son Moix (0-2) en un duelo que el equipo de Guardiola acabó con diez por la expulsión de Thiago en el minuto 56. En el ecuador del primer acto, una falta directa lanzada por Leo Messi al segundo palo, muy mal defendida por los mallorquinistas y que entró directamente en la portería -pese a que pareció que Alexis había tocado la pelota con la cabeza en la línea de gol- allanó el camino de la victoria. El Barcelona, casi sin quererlo, ya tenía ventaja en el marcador ante un Mallorca dirigido por Joaquín Caparrós que apenas inquietó a su enemigo a pesar de jugar en superioridad.

11/11/2012: El último precedente

Segundo doblete en Son Moix

Hace siete años y un mes que Leo Messi no se cruza con el Real Mallorca. En concreto desde aquel 11 de noviembre de 2012 cuando firmó su segundo doblete en Son Moix -el primero fue en su debut seis años antes- para certificar la clara victoria (2-4) del Barcelona en la isla. Fue en los albores de una temporada que acabó con el grupo balear precipitado por el acantilado de la categoría. Xavi, Leo Messi y Tello firmaron el 0-3 antes del descanso. Reaccionó el Mallorca con dos goles casi consecutivos de Pereira y Víctor Casadesús desde el punto de penalti. Son Moix creía en la remontada... hasta que apareció Leo Messi para enterrar cualquier atisbo.