Salva Sevilla, corazón verdiblanco

Salva Sevilla vivirá el sábado un día especial. El centrocampista almeriense se enfrenta al Real Betis, el equipo de su vida, con el que debutó en Primera División y al conjunto que en más ocasiones ha defendido con 118 encuentros oficiales. «Siempe he sido bético. Desde pequeño tenía la camiseta del Betis y cuando me llamaron no me lo podría creer», confesó el futbolista del Real Mallorca en una entrevista concedida a este periódico.

El jugador virgitano, que también militó en el filial del Sevilla, no dejó escapar la oportunidad de jugar en el Betis cuando recibió la oferta siendo futbolista del Salamanca. El centrocampista ya se había comprometido con el Córdoba e incluso el Málaga se interesó por él en el mercado de invierno de aquella campaña (2009-10), pero la llamada del conjunto verdiblanco relegó todo lo demás a un segundo plano. Incluso el Betis tuvo que pagar una indemnización al Córdoba. Con su equipo favorito y a los 27 años le llegó la posibilidad de debutar en Primera después de lograr el ascenso de la mano de Pepe Mel y con Rubén Castro, Jorge Molina o Emaná como piezas clave

Con el mismo bloque del ascenso, el Betis incluso se clasificó para disputar la Europa League con un derbi sevillano en los cuartos de final. Salva Sevilla participó con un gol en el 0-2 de la ida y en la tanda de penaltis de la vuelta, pero al final se clasificó el conjunto de Unai Emery, que ese año conquistó la primera de sus tres Europa League consecutivas.

Desde su marcha en el verano de 2014, Sevilla solo se ha enfrentado al Betis en una ocasión. Fue con el Espanyol el 17 de octubre de 2015 en el Villamarín (1-3). Sevilla no fue titular y entró en el minuto 85 por Víctor Sánchez. La gente le ovacionó a pesar de que en ese momento su equipo perdía.

A pesar de su beticismo, Sevilla ha recordado durante la semana a varios medios de la capital andaluza que obviamente el sábado quiere que gane el Real Mallorca.