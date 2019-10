El mejor regalo de cumpleaños para Vicente Moreno

Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca, ha analizado este viernes el próximo partido de su equipo, que este sábado visitará el campo del Leganés en busca de los primeros puntos de la temporada como visitante. El técnico valenciano, que el mismo día del encuentro cumplirá 45 años, ha dejado claro cuál es su único deseo para celebrarlo. «Quiero ganar el partido de Butarque. Eso es lo importante. Me doy por contento y no necesito ningún otro regalo», explicaba en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Son Bibiloni.

Para el entrenador bermellón, que viene de encadenar dos victorias y de desalojar al Real Madrid del liderato, el partido de Leganés supone «una buena oportunidad, más allá del rival o la situación». «Tendríamos que agarrarnos a ella porque también estamos necesitados. No sabemos si será más complicado o no tras su cambio de entrenador, porque es buen equipo con buenos jugadores, y no es un tópico. No sabemos qué nos vamos a encontrar en cuanto a planteamiento», argumentaba.

Vicente Moreno cree que el Mallorca debe olvidar ya su triunfo sobre el Madrid y tener «la ambición de volver a ganar» en el inicio de una semana frenética en la que se enfrentará a tres rivales directos (Leganés, Osasuna y Valladolid) en solo siete días. «Será una semana muy exigente, para nosotros y para el resto de equipos. Ahora estoy centrado cien por cien en el partido de este sábado. Luego tendremos algo de tiempo para recuperarnos, pero entre el jueves por la noche y el domingo a mediodía será complicado. Aunque si sumamos tres puntos en Butarque seguro que lo veremos de otra manera», concluía.