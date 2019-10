Molango, contra Cort

Maheta Molango, consejero delegado del Real Mallorca, ha criticado este jueves al Ayuntamiento de Palma por su falta de soluciones en asuntos como el del Lluís Sitjar y por la relación que mantiene con el club bermellón. Una falta de sintonía que, según el propio CEO, ha generado una gran «frustración» entre los principales accionistas de la entidad.

«Es una situación de frustración, que es la dinámica desde que llegamos», explicaba Molango tras la presentación de la nueva página web de la Asociación de Veteranos del RCD Mallorca en Son Moix. «Se ha hecho una inversión muy importante en el estadio y no recibimos nada a cambio. Al final estás igual que hace tres años. No ha habido avances en ningún tema. Vienes desde Phoenix, el equipo baja, apoyas, pagas el concurso, haces una reforma prácticamente íntegra de un estadio público, que no es tuyo, y te encuentras con que solo hay problemas. No pedimos dinero, solo avanzar. No pedimos un euro. Es frustrante. Espero que (los propietarios del club) no se cansen. Porque cuando tú pones tanto y no recibes nada a lo mejor te cansas», añadía el consejero delegado.

Molango iba un poco más allá en sus reivindicaciones. «Queremos una residencia, que es un legado para la gente de aquí. ¿Qué tenemos que explicar? Estamos ayudando. En el Lluís Sitjar no tenemos solución, en la ciudad deportiva no tenemos solución... El Mallorca ahora mismo es el abanderado de la isla y de esta ciudad en el mundo», ha recordado.

«Siempre he sido muy diplomático, pero es que llevamos cuatro años así y al final te cansas. No yo, que soy un mandado, pero hay gente aquí que ha invertido cuarenta millones de euros, más otros tres en la reforma del estadio y la ciudad deportiva. Llevamos cuatro años dando sin recibir nada», concluía Maheta Molango.