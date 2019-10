Moreno: «Si rayamos la perfección, tendremos opciones de ganar al Madrid»

Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, manifestó horas antes de que su equipo se enfrente al Real Madrid en la jornada 9 de la Liga Santander que la ilusión es «ganar», sabiendo que es muy difícil superar a un equipo que todavía no ha perdido en la Liga. «Al igual que otros equipos importantes, para ganar el Real Madrid necesita poco, estando mal te ganan, estando regular también y estando bien también te ganan. Y nosotros tenemos que estar todo lo bien que podamos, hay que hacer nuestro mejor partido porque así tendremos opciones de ganar».

Además, Moreno ha explicado que «más que cómo estará el Madrid, lo que nos ocupa es que nosotros demos nuestra mejor versión». «Si rayamos la perfección tendremos posibilidades, no nos garantiza nada, pero en esto hay que centrarse. El resto de equipos han tenido opciones de ganarles, pero nadie lo ha conseguido. Opciones hay y tenemos la ilusión de ganar y además lo creemos de forma contundente, que siempre tenemos opciones de ganar el partido», dijo el entrenador del Mallorca.

Vicente Moreno entiende también la motivación que los jugadores tienen con vistas al encuentro de este sábado. «Competir en esta Liga Santander es suficiente motivación cada semana, pero la verdad es que jugar contra un equipo como el Madrid de alguna manera al jugador le hace un poco más de ilusión. Vamos a intentar no solo vivir esta esta experiencia de jugar contra el Madrid, también aprovecharla, estamos necesitados de sumar puntos y ahora nos toca jugar contra el Madrid, pero tendríamos la misma necesidad que ante otro equipo», apuntó Moreno.

El entrenador tiene claro que, pese a las bajas del equipo blanco, el conjunto de Zinedine Zidane es un grupo con mucha calidad. «El Madrid siempre es un gran equipo en cualquier circunstancia y nunca sabes si es mejor que juegue uno u otro, porque todos son muy buenos. Su entrenador decide más por unos que por otros, pero cualquiera que no lo hace habitualmente puede hacerlo. El Madrid no es más débil porque le falte algún jugador».

Respecto a la posibilidad de que se juegue el partido entre Barça y Madrid el 7 de diciembre y eso suponga avanzar el choque entre el conjunto azulgrana y el Mallorca, el técnico dijo: «Espero que los problemas que tengan el resto de equipos se solucionen, más si son por problemas que afectan a todo el país, pero que la solución para uno no sea un problema para el otro. Si hay que hacer un cambio que no sea una losa para el resto, pero si podemos ayudar a los demás, tenemos buena predisposición», dijo Moreno.

Sobre cómo manejarse ante un equipo de la calidad del Madrid y no caer en el error producido ante el Atlético de Madrid, donde se vio una muestra de excesivo respeto, el entrenador dijo: «Lo ideal es que no aparezca este respeto, siempre hay que respetarlo, pero de otra manera, no como la primera parte ante el Atlético. Eso está hablado y es un poco la idea, que ese respeto aparezca de otra forma. Otra cosa es que la calidad del rival pueda hacerte más pequeño o impedir jugar de tú a tú. Tenemos que dar el máximo nivel, ser atrevidos y tener la caradura de atreverte a hacer cosas porque las saben hacer. Exigimos eso, que nuestros futbolistas muestren cosas que han enseñado en momentos determinados», comentó.