El mensaje de Lago Junior a los árbitros: «Pedimos respeto»

Lago Junior se mostró especialmente crítico con el colegiado de partido que el Real Mallorca ha disputado contra el Alavés, Del Cerro Grande, y con la aplicación del VAR. Una acción suya sobre Pina fue castigada con pena máxima lo que costó el uno a cero. «Personalmente voy a seguir haciendo lo mismo y no dejaré rematar al rival. Si en el mínimo contacto pitan penalti, qué hacemos, ¿no podemos ni estar cerca del rival? En Segunda B hay más contacto que en Primera y no se pitan penaltis. ¿Por qué a nosotros nos pitan y a los demás no? De toda la vida el fútbol es un deporte de contacto y de lucha. Si defendemos con los brazos cruzados esto ya no es fútbol» declaró Lago.

El costamarfileño envió también un mensaje a los colegiados. «Ellos tienen que intentar mirar por nosotros. Somos el Real Mallorca y un equipo recién ascendido, pero yo pido un mínimo de respeto porque hay mucho trabajo detrás y mucha entrega y nos jugamos también mucho. Nadie nos ha regalado nada para llegar hasta Primera y hemos currado mucho para llegar donde hemos llegado», apuntó el extremo.

El jugador insistió en que la acción con Pina no era falta. «Para mí no es penalti y cuando veo que no llego al balón me aparto, en la televisión se ve que tengo el pie detrás de su rodilla y en ningún momento le toco y estoy convencido de ello. Voy a seguir defendiendo así porque así me han enseñado», añadió.

«Creía que no pitaría penalti —prosiguió el jugador— porque estaba convencido de que no le toqué, el árbitro decide, ponen la imagen en el vídeo marcador, la presión del público, todo influye y no es fácil. Nos vamos jodidos, hay que levantar cabeza y seguir luchando. Ahora en estos momentos se ven los hombres, las personas fuertes, hay que sacar el carácter. Hoy hemos tocado fondo porque veníamos con mucha ilusión de ganar el partido y llevarnos algo y nos vamos sin puntos. Tenemos que levantar la cabeza y estoy convencido de que vamos a cambiar esto», añadió.